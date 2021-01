Estas actividades sí podrán operar durante cuarentena

A partir de mañana, solo ciertas actividades podrán continuar operando en las diez regiones consideradas como de riesgo extremo y que permanecerán en aislamiento social obligatorio hasta el 14 de febrero.

A diferencia del confinamiento estricto del año pasado, el Ejecutivo fue más flexible y permitió que sectores económicos con gran impacto en el PBI sigan funcionado. En tal sentido, se autorizó que los sectores pesca, agricultura, energía, minería, hidrocarburos, acuicultura, agricultura, pecuario y manufactura sigan operando como lo estaban haciendo, pero de 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Los servicios notariales, las actividades jurídicas, las lavanderías y ferreterías estarán operando. Así como los carpinteros, gasfiteros y electricistas podrán salir a trabajar. Los call centers podrán hacerlo, pero con un aforo del 50% (ver infografía de las actividades permitidas). Lo que no estará permitido serán las actividades que involucren aforo, en espacios como las tiendas, centros comerciales, casinos, tragamonedas, restaurantes, entre otros.

No obstante, los negocios de comercio podrán operar, pero bajo la modalidad del delivery. Asimismo, se precisó que los restaurantes no podrán ofrecer servicio de recojo en tienda, lo cual afectaría principalmente a los establecimientos más pequeños que no cuentan con recursos necesarios para contratar un servicio de reparto, indicó Blanca Chávez, presidenta de Ahora Perú.

Lección aprendida

Algunos gremios empresariales saludaron que se hayan corregido errores cometidos en la cuarentena del año pasado.

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), comentó que es importante que sigan operando los tres sectores que involucran a su gremio porque evitará que se generen empleos perdidos en estos rubros, además de seguir aportando a la economía del país.

En tanto, Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), destacó la decisión del Ejecutivo, pues mantener al sector construcción operando garantizará que las obras continúen y que miles de trabajadores puedan seguir laborando. No obstante, alertó que, debido a que solo se podrá operar por menos de 12 horas, ello podría afectar el avance de obras.

Finalmente, el economista Armando Mendoza resaltó que el grupo más afectado con estas restricciones es el informal, en donde se concentra precisamente la mayor parte de la PEA ocupada.

Aclarar el panorama laboral

Al no haber una norma complementaria en materia laboral, las empresas que no están aptas para operar podrán aplicar la suspensión perfecta de labores por la cuarentena, así lo alertó Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo, quien propuso que el Ejecutivo disponga que solo se aplique la licencia con goce de haber.

Reacciones

Pablo de la Flor, director ejecutivo, SNMPE

“La minería, el sector eléctrico e hidrocarburos están plenamente habilitados para seguir operando. No obstante, esperamos que se aclaren algunas dudas sobre aspectos operativos puntuales”.

Guido Valdivia, director ejecutivo, Capeco

“Es una muy buena decisión no haber paralizado la construcción, que además es la actividad que más ha crecido en el último cuatrimestre del año anterior y que contribuye a la reactivación económica”.

