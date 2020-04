COVID-19: impacto de la pandemia en el gas natural

La pandemia de la COVID-19 remece la economía peruana. Otro de los sectores golpeados es el de gas natural, la cual asegura que con el fraccionamiento de hasta en 24 meses los recibos de este servicio, el de luz y agua, se impone una pesada carga financiera a estas distribuidoras.

Asimismo, señalaron que las distribuidoras de gas y electricidad cuentan con proveedores – productores y transportadores, así como generadores y transmisores – que exigen que se les pague puntualmente sus servicios así no usen, dentro de ellas la modalidad take or pay.

Es por ello que, sumado a las exigencias de las proveedoras y el parón de operaciones mineras, fábricas y centros comerciales, los ingresos de las distribuidoras de gas natural se han visto golpeadas severamente.

A la fecha, el consumo de gas natural regulado cayó un 60 % aproximadamente, y pasó de 4.5 millones de metros cúbicos al día, a 1.8 millones de metros cúbicos en la emergencia del nuevo coronavirus.

El Gobierno debe intervenir para fraccionar las mismas condiciones para las distribuidoras y según Calidda, los sectores industriales y extractivos pueden operar por no tener un movimiento intensivo de trabajadores, ya que aportan al PBI, recaudación fiscal y reducción de la pobreza.

Además, Calidda reconoce que, para modernizar el aparato productivo de las pequeñas metalmecánicas, restaurantes y de servicios turísticos, se debe promover el uso de gas natural, lo cual reduce los costos de producción y benefician al ambiente, como por ejemplo, llevando el FISE e este segmento.

Otro aporte para masificar el gas natural está en las licencias automáticas, reducción de plazos para su otorgamiento, supresión de multas, sanciones y mayor flexibilización en las metas vinculadas a las nuevas conexiones.