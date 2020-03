Bruno Seminario: “Si no se atiende la emergencia de salud ahora, el PBI caería hasta 15%”

El Perú y su economía afrontan un nuevo shock que amerita la respuesta inmediata del Gobierno. En esta entrevista, el economista Bruno Seminario formula un llamado al Ejecutivo para que otorgue el presupuesto necesario al Ministerio de Salud, pues de no hacerlo la economía podría quedar paralizada.

¿Qué dice la evidencia sobre el manejo de este tipo de emergencias como la del coronavirus?

El gran problema es que no hay evidencia. Estos son shocks que escapan totalmente de control, esto significa que los casos (de infectados) suben y las infecciones se elevan exponencialmente. Es bueno aclarar para que la gente sepa: ahora hay pocos casos, pero estos se duplican o se pueden duplicar cada dos semanas. En Italia, por ejemplo, según el último reporte son 15 mil infectados y a principios de mes no pasaban de 400. Cuando tienes estas situaciones lo que hay que ver es el peligro potencial, no lo efectivo. O sea, por ahí hay mucha gente que compara la mortalidad del coronavirus con el ébola y no sabe lo que está hablando. El ébola es una enfermedad localizada que se debe combatir, pero no es una pandemia y no tiene la capacidad de contagiar tanto.

¿Cuál es el peligro económico de no combatir la expansión del coronavirus ahora?

Si tú dejas que esto se desencadene internamente, puedes tener toda la economía paralizada. Y con una economía paralizada y epidemias internas puedes tener caídas o nivel de tasas como Italia. Por eso le digo que es un caso complicado, porque hay dos emergencias simultáneas. Una que viene del shock extranjero que ya de por sí es difícil de administrar, pero que se puede guiar y entrar con una política económica; y, simultáneamente, tienes que atender esta emergencia pública.

¿Qué recomienda usted?

Aquí tienes que elegir atacar cuál es la que te puede ocasionar daño o el mayor daño posible. La que te puede ocasionar el mayor daño posible es aquella que generalice la epidemia, porque mientras que la que viene del exterior puede reducir la tasa de crecimiento a uno por ciento, la otra te puede paralizar o hacer caer 10 o 15% el producto bruto interno.

Desde el manejo económico, ¿cómo se pueden mitigar los efectos?

Afortunadamente, lo descrito sugiere que la forma de combatir esto no es con políticas monetarias, pues ellas están diseñadas para hacer otras cosas. ¿De qué te sirve subir la tasa de interés? Eso es muy poco efectivo, y lo que tienes que hacer ahora es política fiscal. A diferencia de lo que pasaba en otras situaciones en las que era difícil administrar un programa de emergencia, ahora claramente está identificado en dónde se tiene que concentrar el gasto, y este se tiene que centrar en salud.

¿Cuánto más debe destinarse a salud?

Por lo menos, tienes que darle tres o cuatro veces más recursos al Ministerio de Salud, porque hay muchas cosas que hacer y eso, a diferencia de los otros gastos que dependen de gobiernos locales y regionales, es estrictamente del gobierno central. En realidad, para contener esto se necesita muchísimo más y allí tienes tu política fiscal expansiva. Eso es lo primero que tendrían que hacer y manifestar que se le darán todas las facilidades al Ministerio de Salud para que limpien los hospitales, pongan médicos en los aeropuertos, importen los kits de emergencia, etc. Porque si no están dejando entrar a nadie por esta epidemia, es porque no tienen los kits de emergencia y para eso necesita dinero. El sector salud tiene el 10% del presupuesto que son 6 millones de soles, que no parecen ser suficientes.

¿Cuánto pueden demorar estas decisiones?

Tienen que hacerse de inmediato. Hay muchos hospitales que se deben limpiar, porque según la propia declaración del Minsa solamente hay disponibles 500 camas. Las cifras que vienen del extranjero indican que el ratio de hospitalización es de 20%. Multiplica: si tú tienes 500, ¿cuántos casos debes tener para cubrir todas las camas? No son muchos. Ese es el grado de emergencia que tú tienes que garantizar para que efectivamente puedas atender. Si llegas a ese ratio estás en la misma situación que Italia, porque se transbordan las capacidades médicas. Es prioritario atender ese tema. Se requiere urgentemente el gasto público en salud. Eso es lo que habría que hacer y no te puedes demorar mucho en eso. Tiene que ser de inmediato.

Para este año, el Ejecutivo estimaba un crecimiento de 4%, pero la revisará a fin de mes. ¿Cuál podría ser la nueva previsión?

Olvídate, nadie tiene idea exactamente de cuánto puede ser la cifra de crecimiento. Estamos en una situación tan incierta como en el 2008, podría ser cero o ligeramente negativa, porque todo va a depender cómo se desarrollen los acontecimientos y de la reacción del gobierno. No sabemos cómo se va a desarrollar la epidemia, porque ahora estamos en una crisis y lo que hay que reconocer es que estamos en un momento crítico en el que todos los datos (económicos) que tienes son obsoletos. Es necesario tomar inmediatamente acciones de política económica, que parecen ser el curso más apropiado en este acontecimiento. Probablemente llamar a más médicos, porque Vizcarra acaba de dar una conferencia de prensa (el pasado jueves 12) y no había ningún médico. Aquí necesitamos un especialista que no es juez ni economista, se necesita un médico que te diga qué hacer para contener esto lo más rápido posible.

El gobierno ofreció elevar el sueldo mínimo en este trimestre. ¿Serviría de algo en la contingencia actual?

Sería mínimo. Podría ayudar a detener la demanda, pero a mí no me preocupa mucho el descenso en la demanda que viene del extranjero. Eso lo puedes controlar con distintas medidas. Lo que tienes que hacer es darle recursos inmediatos al Minsa para que controle la epidemia, porque si no controlas eso de nada te va a servir el aumento de sueldo, pues no vas a poder trabajar. La gente va a estar en cuarentena, entonces se van a tener que suprimir todas las actividades sociales. Si no hay actividades sociales de contacto que son el grueso de la economía urbana, el PBI se cae 30 o 40% que es lo que está pasando en China y en Italia. Ese es el peligro prioritario. Entonces si tú tienes que escoger las acciones de política económica no te distraes con eso, lo que tienes que hacer es urgentemente otorgarle recursos al Minsa para que esté en capacidad de decirle a la gente, en menos de 15 días, que los casos están bajo control. Eso introduciría cierta calma al nivel de nerviosismo de los mercados y probablemente nos beneficiaría más que otras medidas que son secundarias.

¿Qué se espera para las exportaciones?

El último dato que tenemos son las exportaciones de enero que cayeron 7% en volumen, pero los precios internacionales no habían caído. Y no sabemos cuánto ha caído en febrero porque ese dato va a salir atrasado. Si ha caído lo que cayó en China estamos hablando de 14 a 15% en volumen. Las exportaciones van a caer fuertemente en el primer trimestre, pero no solamente eso, porque las exportaciones del Perú, o una parte importante de ellas, son exportaciones de servicios que normalmente no son reportadas pero están en la balanza de pagos. Los servicios son alrededor de 4 mil a 5 mil millones de dólares, eso se va a caer más que las exportaciones de bienes y allí es donde está el shock más importante. Porque mientras que las otras exportaciones son productos mineros que son muy poco intensivos en capital, es decir, afectan a muy poca gente, en el otro caso sí afectan porque es gasto de consumo directo e involucra a todos los restaurantes, bodegas, tiendas. Tienes allí un impacto inmediato sobre un montón de gente, entonces esa caída aunque es menor es más importante que la otra.

“Los fondos de pensiones de las AFP deben estar en negativo”

¿Quiénes se afectarían de forma más inmediata con el avance de la crisis y la volatilidad?

En los últimos años nos hemos convertido, gradualmente, en una economía que recibe un número apreciable de visitantes. Si los visitantes caen 30% o 40%, las actividades turísticas en el Perú que son relativamente trabajo intensivo porque es básicamente lo que compran los turistas vinculados a restaurantes, transporte interno, medios de comunicación. Entonces si la afluencia de turistas cae en 30% o 40%, los ingresos de esos locales va a caer 30% o 40%. Ese shock nunca lo hemos tenido, entonces, no sabemos cómo opera. El mayor problema es que a diferencia de los otros shocks que normalmente son subidas de precios y retracción de gasto público, acá estamos hablando de sectores más o menos grandes y que le dan empleo a mucha gente.

PUEDES VER Coronavirus también afecta a los fondos de pensiones

Esta semana cayeron las bolsas a niveles históricos. ¿Qué podríamos esperar con los fondos de pensiones?

Si las bolsas caen 15% a 20%, tú ya sabes cuál es la rentabilidad de los fondos de pensiones. Prácticamente todos los fondos de pensiones de las AFP deben estar ahorita en negativo, eso es previsible por la crisis financiera, pero como repito, eso ahora es un problema secundario, no es tan importante porque si bien la crisis financiera te puede causar problemas, hasta cierto punto se sabe cómo combatirla, pero una paralización de todo el sector servicios porque la gente no va a poder trabajar, no tenemos idea de lo que pasaría, y si no la evitamos, estamos en graves problemas, y esa es la prioridad.

¿Ayudaría en algo que el BCRP mueva su tasa de interés de referencia?

Sería totalmente irrelevante porque el problema no es monetario. Tú mueves la tasa de interés cuando hay problemas crediticios y ahora no los tenemos. Lo único que tiene que hacer el BCRP es mantener la tasa de interés y garantizar que el crédito no se contraiga porque efectivamente puede haber problemas crediticios que pueden provenir de todos estos restaurantes, hoteles en el sector urbano a los que vienen los turistas.