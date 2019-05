Huawei: ¿Google incurre en práctica anticompetitiva por uso de Android?

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha tocado, esta vez, la esfera tecnológica: Google anunció la ruptura de sus negocios con la marca china Huawei, por lo que los usuarios de la fabricante de celulares, a nivel mundial, dejarán de tener las actualizaciones del sistema operativo Android, que incluye el Play Store, Gmail, entre otros.

Un anuncio que ha tomado a muchos por sorpresa y ha generado diversas dudas. Una de ellas es si los equipos seguirán funcionando con Android. Y aunque Huawei todavía no ha emitido una opinión oficial al respecto, la fabricante ya había anunciado a mediados del año pasado que prepara su propio sistema operativo "por cuestiones estratégicas".

El terremoto que ha generado Google en el espacio tecnológico también ha desatado dudas legales respecto a si la empresa americana incurre en una práctica anticompetitiva o no, pues su reciente decisión afecta a millones de consumidores en el mundo, incluyendo Perú. Asimismo, abre cierta posibilidad de que otros fabricantes de teléfonos puedan ser vetados de usar Android por simple decisión de la empresa. Cabe recordar que Samsung y LG también la utilizan.

Sin embargo, para el especialista en temas de competencia, Santiago Dávila, Google no estaría siendo anticompetitivo, al meno no en este caso: "Lo que señala la ley de competencia es que cuando un monopolista, como Google, se niega a proveer tiene que justificar, si la justificación es índole técnico, como regulaciones, entonces no se considera sancionable pero si la justificación es no proveer para sacarte del mercado ahí sí podría ser anticompetitivo y sancionable", explica.

Asimismo, recuerda que Google tiene la política de no vender su sistema a los fabricantes. "El Android es de uso libre incluso los fabricantes pueden hacer modificaciones al sistema y luego instalarlos en sus móviles", señala.

Según Dávila, lo que ocurre con Google es que está acatando y cumpliendo con una regulación americana - aunque todavía no se conoce a fondo en qué consisten las medidas anunciadas por Trump la semana pasada -. "Pese a que tiene una posición dominante tiene una justificación regulatoria, por lo que no es anticompetitivo", subraya.

Cabe señalar que en Perú, el mercado de sistemas operativos para celulares está dominado fuertemente por Android seguido de IOS de Apple, así como de Microsoft. Pero no es el único mercado en el que tiene ventaja, también en sus sistema para PC, con Google Chrome y Gmail, Google tiene alta participación, compartiendo el mercado con Microsoft.

¿Monopolio Google?

En 2018, Google fue multada por segunda vez por la Comisión Europea con más de 5 mil millones de dólares debido a violaciones antimonopolio sobre su sistema operativo móvil Android, según explicó en su momento la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

A la Unión Europea le preocupó que los acuerdos de Google con fabricantes de teléfonos como Huawei, Samsung y LG pongan a esas empresas en desventaja, ya que dependen por completo de Android. Los acuerdos estipulan que ciertas aplicaciones y herramientas de búsqueda de Google, así como también la tienda de Google Play deben estar preinstaladas en los dispositivos Android, lo que permite a Google preservar y fortalecer su dominio en la búsqueda, según informó la agencia Cnet.

En Perú la figura sería distinta, según Dávila. "Si bien Android es un sistema operativo fuerte y dominante, aquí no existen fabricantes móviles, además, hay otros sistemas en competencia, como IOS. Además, si hablamos en el sistema operativo de PC u ofimática, Microsoft todavía le saca ventavaja", añadió.