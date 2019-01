PBI crecerá en primer trimestre por encima de 4%, estima el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) crecería “por encima” de 4% en el primer trimestre del 2019. “El primer trimestre esperamos crecer por encima de 4%”, señaló el titular de la cartera, Carlos Oliva.

Asimismo, refirió que en noviembre y diciembre del 2018 el PBI habría crecido alrededor de 5% (la cifra oficial de noviembre el INEI la dará a conocer el 15 de enero. Y la de diciembre, el 15 de febrero).

Oliva indicó que la crisis política, centrada en la Fiscalía de la Nación, no ha afectado a la economía. “Nosotros no vemos ningún impacto en la economía del país. No es bueno el ruido político, pero lo más importante es que estamos en vías de una solución”, sostuvo.

“Una vez que podamos tomar medidas en contra de la corrupción, que las propuestas del Ejecutivo al Congreso empiecen a avanzar, estamos convencidos de que darán un efecto muy positivo en la institucionalidad del país”, aseveró.❧