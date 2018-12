LC Perú: ¿Qué hacer si ya tengo mi boleto comprado?

En el mes de noviembre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la suspensión de los vuelos de la aerolínea LC Perú debido a que la empresa no contaba con la póliza de seguros de aviación que garantiza sus operaciones.

Hasta el momento, LC Perú no ha logrado regularizar su caso y los usuarios que compraron boletos en la aerolínea no tienen una clara orientación sobre lo que deben hacer. A través de twitter varios pasajeros manifestaron su incomodidad por la falta de información.

Mi vuelo es para mañana a las 3pm, y cuando entro a hacer check in me sale ese aviso, quien puede ayudar en este tema? Al call center no recibo respuesta.