Exportaciones sufren efectos de la guerra comercial

Las exportaciones peruanas cayeron 6,9% en términos reales durante setiembre comparándolo con el mismo mes del año 2017, registrando así su segunda caída en el año tras febrero. Más allá de las comparaciones interanuales, desde junio se aprecia una desaceleración progresiva de las exportaciones. Si en junio logramos exportar US$ 4.127 millones, en setiembre se redujeron a US$ 3.707 millones.

En un contexto internacional marcado por las tensiones comerciales, China, el principal socio comercial de Perú, cada mes importa menos los productos peruanos. En el mismo periodo antes descrito, las exportaciones al gigante asiático pasaron de US$ 1.302 millones a US$ 1.136 millones a fines (ver infografía).

Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), considera que "sí es verdad que puede haber un resentimiento de la demanda" debido a la guerra comercial. Sin embargo, no sería "un motivo de alarma demasiado profundo".

"Este año deberíamos cerrar con el récord de exportaciones de toda nuestra historia con una cifra alrededor de los US$ 50 mil millones. (...) Mi expectativa es que las aguas se calmen antes de que se pongan más bravas", comentó.

El precio del cobre

El gran inconveniente para las exportaciones peruanas en estos últimos meses ha sido la volatilidad del precio del cobre por la guerra comercial. Por ejemplo, en junio llegamos a exportar US$ 1.263 millones de cobre al mundo. Durante julio, agosto y setiembre mantuvimos niveles similares de volumen, pero las exportaciones cupríferas se redujeron a US$ 960 mil millones, lo cual refleja un impacto del precio.

Para Macera, esto revela una necesidad de sacar más proyectos mineros cupríferos para responder a la turbulencia del precio con mayor volumen.

"Más que estar pensando en que si el precio llega de nuevo a US$ 3, debemos estar pensando en cómo sacamos los proyectos mineros grandes como Tía María, Quellaveco. Por ahí tendría que venir la prioridad antes que pensar en el precio del cobre", indica.

A pesar de haber sufrido una caída de 14,5% en lo que va del año, el metal rojo registró un alza en el último mes que lo ha posicionado en los US$ 2,77 por libra al 14 de noviembre, según el BCR. Por lo tanto, habría mejores expectativas para las exportaciones en octubre y noviembre.

La semana pasada, la Comisión chilena del cobre (Cochilco) estimó que el cobre recuperará su precio y alcanzará los US$ 2,97 por libra para el cierre del 2018. Sin embargo, esta recuperación no sería tan alta en el 2019, donde solo se lograría los US$ 3,05.

¿Cómo impacta?

La Asociación de Exportadores (Adex) reajustó su proyección y la redujo ligeramente de casi US$ 50 mil millones a US$ 49. 292 millones. “El panorama que vislumbramos en el corto y mediano plazo no es uno de los mejores”, dijo Juan Varilias, presidente del gremio exportador.

¿Cómo impacta esto en las personas de a pie? En el precio del dólar.

Kurt Burneo, economista y profesor de Centrum, explica que ante una desaceleración de las exportaciones, se genera una escasez de dólares en la economía peruana, lo cual eleva el precio de estos.

"La guerra comercial entre EEUU y China lo que genera es una menor disponibilidad de dólares en los mercados internacionales. El dólar se encarece y las monedas como la nuestra se devalúan", comenta.

Ante un costo más alto del dólar, el precio de los productos importados como productos alimenticios o bebidas se eleva para las personas.

"Eso va a originar una contracción del salario real, es decir, de la capacidad adquisitiva de las personas. Esto es una variable fundamental para impulsar el consumo privado, que representa casi el 65% del PBI. Uno podría decir que la actividad económica en el país tiende a desacelerarse a partir de todo este mecanismo que he descrito", explica Burneo.

Un factor para un mejor desempeño de la economía peruana será si EEUU y China logran acuerdos comerciales en los próximos meses.

"La guerra comercial está generando una serie de situaciones a países que no tienen nada que ver. ¿Los fundamentos de la economía peruana tienen que ver con el encarecimiento del dólar? La respuesta es no", finaliza Burneo.❧