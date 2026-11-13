Papa León XIV recibió camiseta de Alianza Lima durante su visita a Capilla San Óscar Romero de Chiclayo El sumo pontífice ayudó a reconstruir la capilla durante su paso por la diócesis de Chiclayo. En su esperado regreso, uno de los fieles sorprendió al papa León con un obsequio.

El papa León XIV no ha reconocido publicamente de qué club peruano es hincha. Foto: captura de Vatican Media

El papa León XIV no ha reconocido publicamente de qué club peruano es hincha. Foto: captura de Vatican Media

La llegada del papa León XIV a Chiclayo estuvo marcada por varios momentos emotivos. En su primer día en la ciudad norteña, el sumo pontífice acudió a la Capilla San Óscar Romero, un edificio que logró ser reconstruido gracias al impulso y las gestiones económicas que realizó durante su etapa como obispo.

La máxima autoridad de la Iglesia católica compartió con varios representantes de la comunidad religiosa. Durante su recorrido, uno de los fieles aprovechó la ocasión para regalarle una camiseta de Alianza Lima.

Papa León XIV recibió camiseta de Alianza Lima

El papa León compartió unas breves palabras con el aficionado blanquiazul para agradecerle el gesto y estrechar su mano.

¿De qué equipo es hincha el Papa León XIV?

Tras la elección de Robert Prevost como sucesor de Francisco en 2025, la afición futbolística del papa León XIV se convirtió en uno de los temas que mayor curiosidad generó en el Perú. Al respecto, el periodista Osler Lescano —quien compartió con el pontífice durante su etapa pastoral en Chiclayo— reveló que el Santo Padre guarda simpatía por Alianza Lima.

"Es cercano a las juventudes, es cercano a las parroquias, es cercano a las mujeres y es cercano al deporte también. Él tiene una inclinación a Alianza Lima junto con el obispo Daniel Turley Murphy, que son de la misma orden de San Agustín. Ya imaginarán la algarabía que se está viviendo en este momento", manifestó en diálogo con TV Perú.

Dicha afirmación fue compartida por Sor Margarita Flores, conocida por su cercanía con el pontífice. No obstante, otras versiones indican que su afición estaría vinculada a Juan Aurich de Chiclayo. Hasta el momento, no ha oficializado su hinchaje por algún club peruano en específico.

Papa León XIV confesó hinchaje por Real Madrid

A diferencia del debate presente en Perú, durante su viaje a España en junio de 2026 el papa León sorprendió al reconocer que es aficionado del Real Madrid.

"Esa es fácil. El Papa es de todos los equipos... pero Robert Prevost es del Real Madrid", mencionó en el vuelo que lo trasladaba al país hispano.