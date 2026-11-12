Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales de fecha FIFA y en la UEFA Nations League.
Los partidos del viernes 13 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la fecha FIFA y de partidos en la UEFA Nations League. Entre los duelos destacados de hoy figuran Perú vs Bolivia, Países Bajos contra Grecia y Serbia ante Alemania. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Continúa la jornada en la Liga de Naciones. Entre otros duelos destacados están Escocia vs Macedonia del Norte y Eslovenia vs Suiza. De igual forma, por el lado de las selecciones sudamericanas en los amistosos internacionales, Argentina vs Uruguay y Colombia vs Chile.
Partidos amistosos de fecha FIFA HOY
- Singapur vs Paraguay
- Hora: 7.00 a. m.
- Canal: APF TV
- Argentina vs Uruguay
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: DSports
- Colombia vs Chile
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Caracol TV
- Ecuador vs Costa Rica
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Teleamazonas
- Perú vs Bolivia
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: América TV
Partidos de la UEFA Nations League HOY
- Moldavia vs Kazajistán
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Países Bajos vs Grecia
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Serbia vs Alemania
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Escocia vs Macedonia del Norte
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Eslovenia vs Suiza
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Bulgaria vs Islandia
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Eslovaquia vs Islas Feroe
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Luxemburgo vs Estonia
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Andorra vs Gibraltar
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Liechtenstein vs Azerbaiyán
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Inter Bogotá vs Independiente Santa Fe
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Montevideo City vs Racing Montevideo
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports