Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
Deportes

Partidos de hoy, viernes 13 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales de fecha FIFA y en la UEFA Nations League.

Las selecciones de Países Bajos, Perú y Argentina tendrán acción este viernes 13 de noviembre. Foto: UEFA/FPF/AFA/composición LR
Las selecciones de Países Bajos, Perú y Argentina tendrán acción este viernes 13 de noviembre. Foto: UEFA/FPF/AFA/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Los partidos del viernes 13 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la fecha FIFA y de partidos en la UEFA Nations League. Entre los duelos destacados de hoy figuran Perú vs Bolivia, Países Bajos contra Grecia y Serbia ante Alemania. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Continúa la jornada en la Liga de Naciones. Entre otros duelos destacados están Escocia vs Macedonia del Norte y Eslovenia vs Suiza. De igual forma, por el lado de las selecciones sudamericanas en los amistosos internacionales, Argentina vs Uruguay y Colombia vs Chile.

Puedes ver

Sofía Neves, voleibolista uruguaya de Rebaza Acosta, sorprendida con la Liga Peruana de Vóley: "Es mejor que varias de Europa"

lr.pe

Partidos amistosos de fecha FIFA HOY

  • Singapur vs Paraguay
  • Hora: 7.00 a. m.
  • Canal: APF TV
  • Argentina vs Uruguay
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Colombia vs Chile
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Caracol TV
  • Ecuador vs Costa Rica
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Teleamazonas
  • Perú vs Bolivia
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: América TV

Partidos de la UEFA Nations League HOY

  • Moldavia vs Kazajistán
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Países Bajos vs Grecia
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Serbia vs Alemania
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Escocia vs Macedonia del Norte
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Eslovenia vs Suiza
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Bulgaria vs Islandia
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Eslovaquia vs Islas Feroe
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Luxemburgo vs Estonia
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Andorra vs Gibraltar
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Liechtenstein vs Azerbaiyán
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Inter Bogotá vs Independiente Santa Fe
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Montevideo City vs Racing Montevideo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 11 de noviembre de 2026

Por Carlin | 11 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú hoy EN VIVO, viernes 13 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Israel bombardea un hospital en Gaza y mata a al menos 6 personas: el ataque más mortífero desde las elecciones legislativas

Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia en medio de un escándalo extramatrimonial y una investigación interna

Deportes

“Para Maradona, Cristiano Ronaldo era más que Messi”: la polémica revelación del periodista argentino Sergio Levinsky sobre la relación entre Diego y Leo

Ecuador vs Costa Rica EN VIVO: horario y canal dónde ver el partido amistoso por fecha FIFA

Colombia vs Chile EN VIVO: a qué hora y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Manuel Merino cuestiona al cardenal Castillo por recordar a Inti y Bryan ante el papa León XIV

Juez Varillas otorgó cautelar a contratista que engañó al Estado

JNE rechaza pedido de Renovación Popular para apartar a Burneo del caso de reelección encubierta de López Aliaga