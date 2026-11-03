Melgarejo tras su polémica expulsión en Matute: "Pido disculpas a la gente de Alianza Lima" El entrenador de Cienciano rompió su silencio tras protagonizar un tenso momento en el estadio Alejandro Villanueva en el partido ante Alianza Lima.

La victoria de Alianza Lima por 1-0 sobre Cienciano quedó de lado y la atención del duelo se concentró en la polémica que protagonizó el entrenador Horacio Melgarejo ante los hinchas blanquiazules en el estadio Alejandro Villanueva.

El técnico argentino fue expulsado del compromiso y al salir del campo se dirigió hacia las tribunas para hacer el gesto de la ‘U’, en alusión a Universitario de Deportes, archirrival deportivo del cuadro victoriano.

Melgarejo se disculpa con los hinchas de Alianza Lima

Minutos después del incidente, Horacio Melgarejo rompió su silencio y admitió que tuvo una reacción inapropiada durante el encuentro, por lo que aprovechó para disculparse con Alianza Lima y el fútbol peruano.

“Me ganó el nerviosismo, quiero pedir disculpas a la gente de Alianza. No tengo que reaccionar más allá de los insultos y todo lo que me tiraron. No corresponde hacer lo que hice. A partir de allí, seguir peleando para tratar de dejar lo más arriba posible a Cienciano. Pido disculpas al club, a Alianza Lima y al fútbol peruano en general”, manifestó el técnico en L1Radio.

Durante la entrevista, el entrenador también se refirió a Gonzalo Aguirre y a las decisiones que se tomaron en el campo de juego. Al respecto, consideró que no era el momento adecuado para profundizar en el tema, debido al ambiente de tensión que aún se vivía, y adelantó que conversará con el futbolista en los próximos días.

“Es el nerviosismo de los jugadores, uno tiene que entender que se toman decisiones en la cancha. Es un gran chico Gonzalo Aguirre, ya en la semana, con calma, se hablará. No es momento de hablar, estamos todos calientes. Ya hablaré con él, ahora toca descansar y dar vuelta a la página”, explicó.

Melgarejo también respondió sobre las disculpas que ofreció y aclaró que estas estaban dirigidas a las personas e instituciones que consideraba correspondientes. En ese sentido, descartó que tuviera que disculparse con la hinchada de Cienciano.

“La gente de Cienciano, están descartadas las disculpas, tampoco maté a nadie. Pido disculpas a quien tengo que pedir. Hay cosas que se dejan pasar por arriba”, expresó.

Por último, el estratega dejó en manos de la dirigencia cusqueña cualquier evaluación sobre su comportamiento y una eventual medida relacionada con su continuidad al frente del equipo.

“Es un tema que la directiva de Cienciano está en su derecho de evaluar o no, allí no me voy a meter”, concluyó.