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Juan Reynoso sobre regaño que hizo llorar a su jugador en Necaxa: "Era para levantarlo"

Luego de ser reemplazado en el segundo tiempo de la derrota ante Santos Laguna, el colombiano Juan Valencia rompió en llanto por el llamado de atención del entrenador peruano.

Juan Reynoso firmó por Necaxa tras su paso en Melgar de Arequipa. Foto: composición LR/TUDN
Juan Reynoso firmó por Necaxa tras su paso en Melgar de Arequipa. Foto: composición LR/TUDN
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Juan Reynoso protagonizó un polémico episodio durante el partido que perdió su equipo ante Santos Laguna por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El entrenador peruano, que hace algunas semanas asumió las riendas de Necaxa, aclaró lo acontecido con el colombiano Juan Valencia, quien terminó llorando tras ser reemplazado en el complemento.

En las imágenes difundidas por la televisión se aprecia cómo el estratega le llama la atención a su dirigido. El atacante fue muy cuestionado por los goles que se falló en el cotejo.

Juan Reynoso sobre regaño a Juan Valencia

Al ser consultado sobre este suceso, el extécnico de la selección peruana descartó que haya expresado algún tipo de regaño hacia su delantero. En ese sentido, el ‘Cabezón’ aclaró que su intención era levantarle los ánimos.

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"¿Regaño a Juan Valencia? No, para nada, era para levantarlo. Juanito es un muchacho espectacular y él salió; es más, ahorita nos ha pedido disculpas (…). Cuando realmente exigió, peleó, aportó en defensa. En ataque no se le abrió el arco, pero hizo un gran partido. Le dije que hizo un gran partido y que no hay por qué lamentarse (…)”, manifestó en conferencia de prensa.

“Era un poco levantándole la voz para que él reaccione y que no se sienta culpable, esto es futbol, hicimos el cambio pensando en que la alternativa nos iba a refrescar, pero para mí Juan, a excepción del momento de la definición, porque esto es de goles, hizo una muy buena presentación”, agregó.

Juan Valencia se pronuncia tras episodio con Juan Reynoso

“Quería pedirle disculpas a la afición en general, al equipo por mis errores en el partido. Entiendo que no estuve a la altura, fallé ocasiones claras, pero esto hace parte del proceso, sé que me evalúan por los goles, lastimosamente no pude convertirlos”, sostuvo en el inicio del mensaje que publicó en redes sociales.

Juan Valencia aprovechó su plataforma para rechazar los mensajes racistas que viene recibiendo por su desempeño en la derrota 1-0 de Necaxa frente a Santos Laguna.

“Sé que habrán críticas, malos resultados y comentarios mal intencionados, pero respeto sus críticas y lo que piensen. Sé que debo mejorar, corregir mis errores y seguir adelante, la vida es de altas a bajas, en el momento nos ha tocado recibir los golpes, en algún momento vamos a ser los que dan los golpes (…). Gracias a las personas de buen corazón por sus mensajes de aliento y buenos deseos, Dios los bendiga. Volveremos. Si, soy ‘NEGRO’ como dicen, pero estoy orgulloso de serlo”, concluyó.

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