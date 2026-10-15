Gino Vegas se volvió a pronunciar sobre la clasificación de Alianza Lima al Mundial. Luego de que Marco Tullio Texeira —presidente de la Confederación Sudamericana de Vóley— precisara el rol de la FPV para que las íntimas se adjudiquen el último boleto, el madamás del voleibol peruano brindó detalles de este episodio.

Como es conocido, Cenaida Uribe, jefa de equipo del club victoriano, indicó hace algunas semanas que la Federación Peruana de Vóley no intervino en las gestiones que se realizaron para la clasificación al Mundial.

Gino Vegas sobre clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes

“Yo creo y siempre lo dije desde un comienzo: en todo barco hay un capitán. En este caso, el capitán es la Federación Peruana de Vóley y a mí me eligieron como presidente, que es la persona encargada de transmitir y conducir las ideas. La única manera de crecer es trabajando todos en conjunto y remando en el mismo puerto. Si cada uno quiere ir por su lado, no vamos a avanzar de donde estamos”, manifestó en diálogo con 'La Cátedra Deportes'.

En ese sentido, el presidente de la Federación Peruana de Vóley detalló cómo lograron que el cupo se le otorgue a Alianza Lima.

“El Mundial pasado que fue en Brasil, por regla la FIV tiene acordado que son 2 equipos de Sudamérica, 2 de Europa, 2 de Asia, 1 de África y el octavo es un invitado decidido por la Federación Internacional; esa vez se invitó un equipo de Estados Unidos. Con esa experiencia, dijimos que vamos a trabajar para que esta vez ese cupo libre se lo den a Sudamérica”, explicó.

“En eso fueron las conversaciones que tuvimos nosotros personalmente con la Confederación, y ellos con la internacional, hasta que se logró eso. Por decantación le correspondía a Alianza, que había quedado en tercer puesto (Sudamericano de Clubes). La Federación Internacional pudo invitar a un equipo italiano que no jugará el Mundial porque los cupos europeos los tienen los turcos”, agregó.

Gino Vegas confiesa que no conversa con Cenaida Uribe

Por otra parte, Gino Vegas señaló que mantiene buenas relaciones con Alianza Lima; sin embargo, aclaró que con Cenaida Uribe no coordina.

“Con la gente de Alianza converso, con Cenaida no hablo porque hubo una fricción. La otra vez tuvimos una reunión conjunta con gente de Alianza, donde estuvo Cenaida, pero cuando hay que conversar con Alianza tienen otras personas que perfectamente se comunican con nosotros”, concluyó.