Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLo último sobre el estado de salud del Papa León XIV
EN VIVO

Fujimorismo quiere más facultades + incendios forestales ¿qué ha hecho Keiko? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Gino Vegas sobre su relación con Cenaida Uribe: "Con la gente de Alianza Lima converso, con ella no"

Luego de las versiones contrapuestas sobre la clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes, el presidente de la FPV confesó cómo es su relación con el club y Cenaida Uribe.

Gino Vegas habló de Cenaida Uribe y la clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley. Foto: composición LR/Alianza Lima/La Cátedra Deportes
Gino Vegas habló de Cenaida Uribe y la clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley. Foto: composición LR/Alianza Lima/La Cátedra Deportes
Por
google iconLa República en Google

Gino Vegas se volvió a pronunciar sobre la clasificación de Alianza Lima al Mundial. Luego de que Marco Tullio Texeira —presidente de la Confederación Sudamericana de Vóley— precisara el rol de la FPV para que las íntimas se adjudiquen el último boleto, el madamás del voleibol peruano brindó detalles de este episodio.

Como es conocido, Cenaida Uribe, jefa de equipo del club victoriano, indicó hace algunas semanas que la Federación Peruana de Vóley no intervino en las gestiones que se realizaron para la clasificación al Mundial.

Puedes ver

Universitario - Deportivo Soan: fecha, hora y canal de TV para ver el debut de las 'Pumas' en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

lr.pe

Gino Vegas sobre clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes

“Yo creo y siempre lo dije desde un comienzo: en todo barco hay un capitán. En este caso, el capitán es la Federación Peruana de Vóley y a mí me eligieron como presidente, que es la persona encargada de transmitir y conducir las ideas. La única manera de crecer es trabajando todos en conjunto y remando en el mismo puerto. Si cada uno quiere ir por su lado, no vamos a avanzar de donde estamos”, manifestó en diálogo con 'La Cátedra Deportes'.

En ese sentido, el presidente de la Federación Peruana de Vóley detalló cómo lograron que el cupo se le otorgue a Alianza Lima.

“El Mundial pasado que fue en Brasil, por regla la FIV tiene acordado que son 2 equipos de Sudamérica, 2 de Europa, 2 de Asia, 1 de África y el octavo es un invitado decidido por la Federación Internacional; esa vez se invitó un equipo de Estados Unidos. Con esa experiencia, dijimos que vamos a trabajar para que esta vez ese cupo libre se lo den a Sudamérica”, explicó.

“En eso fueron las conversaciones que tuvimos nosotros personalmente con la Confederación, y ellos con la internacional, hasta que se logró eso. Por decantación le correspondía a Alianza, que había quedado en tercer puesto (Sudamericano de Clubes). La Federación Internacional pudo invitar a un equipo italiano que no jugará el Mundial porque los cupos europeos los tienen los turcos”, agregó.

Puedes ver

Estos serán nuestros deportistas que competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

lr.pe

Gino Vegas confiesa que no conversa con Cenaida Uribe

Por otra parte, Gino Vegas señaló que mantiene buenas relaciones con Alianza Lima; sin embargo, aclaró que con Cenaida Uribe no coordina.

“Con la gente de Alianza converso, con Cenaida no hablo porque hubo una fricción. La otra vez tuvimos una reunión conjunta con gente de Alianza, donde estuvo Cenaida, pero cuando hay que conversar con Alianza tienen otras personas que perfectamente se comunican con nosotros”, concluyó.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 15 de octubre de 2026

Por Carlin | 15 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 14 de octubre de 2026

Por Carlin | 14 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 13 de octubre de 2026

Por Carlin | 13 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gino Vegas sobre su relación con Cenaida Uribe: "Con la gente de Alianza Lima converso, con ella no"

Ministro Ernesto Álvarez descarta salida de la Corte IDH: “No se ha discutido eso”

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Deportes

Partidos de hoy, jueves 15 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Estos serán nuestros deportistas que competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ministro Ernesto Álvarez descarta salida de la Corte IDH: “No se ha discutido eso”

Detienen en Venezuela a cabecilla de la banda que mató a “China Polo”

Defensoría del Pueblo denuncia afectación al plazo razonable en el caso Sánchez Paredes