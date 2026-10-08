Paolo Guerrero involucrado en polémica de diplomas para entrenadores: revelan declaraciones sobre sus licencias de DT

Una nueva controversia relacionada con la presunta emisión de diplomas irregulares para entrenadores en Brasil ha puesto bajo atención a Paolo Guerrero. El 'Depredador' vuelve a ser mencionado luego de que se difundieran unas declaraciones que realizó en 2024, cuando aseguró que ya contaba con todas las licencias necesarias para dirigir un equipo de fútbol.

Aquella vez, en el programa 'Enfocados', el atacante nacional manifestó que había completado su formación como entrenador y que estaba habilitado para asumir la dirección técnica cuando lo considerara oportuno. “Ya tengo todo, todas las licencias”, indicó en dicho momento.

Paolo Guerrero involucrado en polémica de diplomas para entrenadores

Durante su participación en el programa, Guerrero sorprendió al revelar que ya había obtenido las licencias para desempeñarse como director técnico. El goleador dejó abierta la posibilidad de continuar vinculado al fútbol desde los banquillos una vez que decidiera poner fin a su carrera profesional. "No se si yo seguiría. Yo lo tengo ahí bajo siete llaves, para si en algún momento quiero", mencionó.

Sin embargo, estas declaraciones han vuelto a cobrar relevancia debido a una investigación periodística sobre presuntas irregularidades en cursos de formación para entrenadores en Brasil. Según la información difundida por la periodista Joanna de Assis, los tres años de formación exigidos para obtener determinadas certificaciones habrían podido acreditarse mediante registros correspondientes al periodo comprendido entre 2021 y 2023.

¿Qué relación tendría Paolo Guerrero con la polémica de los diplomas?

Uno de los nombres mencionados en esta controversia es el del argentino Alejandro Mancuso, señalado por presuntamente ofrecer cursos y certificaciones para entrenadores que no contarían con el reconocimiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Es importante precisar que, hasta el momento, la información difundida no demuestra que Paolo Guerrero haya obtenido diplomas falsos ni que haya participado en alguna irregularidad. Tampoco se ha establecido que las certificaciones a las que hizo referencia provengan de los cursos atribuidos a Mancuso.