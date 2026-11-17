Abel Núñez, futbolista argentino de las juveniles de FC Ezeiza, falleció tras recibir un pelotazo en la cabeza El jugador recibió el impacto el pasado jueves durante un partido de la quinta división del torneo Juveniles C de la AFA. El club FC Ezeiza confirmó el fallecimiento.

Luto en el fútbol argentino. El mediocampista Abel Núñez, perteneciente al FC Ezeiza, falleció tras recibir un fuerte impacto de balón en la cabeza durante un partido del torneo promocional amateur. La trágica noticia fue confirmada este lunes por su club.

El volante recibió el golpe el pasado jueves durante el duelo contra Deportivo Muñiz por la quinta división del torneo Juveniles C de la AFA. Núñez recibió la atención médica en el campo de juego y después fue trasladado a un centro médico, donde fue operado; sin embargo, su salud no mejoró y falleció días más tarde.

FC Ezeiza se despide de Abel Núñez

A través de sus redes sociales, FC Ezeiza confirmó el deceso de su joven futbolista y envió un sentido mensaje a todos sus seguidores.

“La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar. Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida”, se lee al inicio de la publicación en redes sociales.

“Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia. Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil. Que descanses en paz. Siempre serás parte de nuestra familia”, concluyeron.

Comunicado de FC Ezeiza sobre fallecimiento de Abel Núñez. Foto: FC Ezeiza

Por otra parte, Nueva Estrella, club donde Abel Núñez jugaba futsal, también lamentó lo acontecido. “Con profundo dolor, desde el Club Nueva Estrella informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy (lunes), debido al fallecimiento de Abel”, señalaron.

“Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia”, indican.