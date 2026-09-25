Bádminton peruano conquista cinco medallas de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Cuatro de las cinco preseas fueron obtenidas por integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD). Foto: IPD

Cuatro de las cinco preseas fueron obtenidas por integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD). Foto: IPD

El bádminton peruano sumó cinco medallas de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una jornada que confirmó el buen nivel competitivo de los representantes nacionales. Cuatro de estas preseas fueron conquistadas por atletas integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), mientras que la última correspondió a una deportista del Programa Lima 2027.

En dobles mixto, José Guevara y Namie Miyahira, ambos integrantes del PAD, se quedaron con el bronce tras caer 0-2 ante los brasileños Fabricio Rocha y Jaqueline Lopes, con parciales de 14-21 y 9-21. En dobles femenino, Rafaela Munar, del PAD, e Inés Castillo, del Programa Lima 2027, también subieron al podio pese a perder 0-2 frente a las brasileñas Juliana Viana y Sania Passos (8-21 y 9-21).

El tercer bronce llegó en dobles masculino, donde Sharum Durand y Guillermo Buendía, ambos del PAD del IPD, cedieron ante los brasileños Davi Carvalho y Fabricio Rocha por 0-2, con parciales de 10-21 y 10-21. Con ello, el bádminton peruano aseguró presencia en el podio en sus tres modalidades de dobles.

En individual masculino, Adriano Viale, integrante del PAD del IPD, obtuvo la medalla de bronce tras caer ante el brasileño Donnians Abreu por 0-2, en un partido que tuvo un segundo set muy disputado: 8-21 y 24-26. La quinta presea fue para Namie Miyahira, quien alcanzó el bronce en individual femenino luego de perder ante la brasileña Juliana Viana por 0-2 (9-21 y 7-21). Por otro lado, Inés Castillo jugará mañana por la medalla de oro ante la brasileña Juliana Viana en individual femenino.

Estas cinco medallas reflejan el aporte del Instituto Peruano del Deporte, presidido por Óscar Fernández Cáceres, al desarrollo y preparación de los representantes nacionales. Santa Fe 2026 continúa siendo una importante plataforma competitiva para los deportistas peruanos que apuntan a los próximos desafíos del ciclo deportivo y, especialmente, a Lima 2027.

Adriano Viale, integrante del PAD del IPD, obtuvo la medalla de bronce. Foto: IPD

Programa de Apoyo al Deportista (PAD): respaldo al alto rendimiento

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), brinda subvenciones económicas y respaldo técnico a los atletas de alto rendimiento para fortalecer su preparación y participación en competencias nacionales e internacionales, como parte de la estrategia de desarrollo del deporte peruano.

Durante el 2026, el programa beneficia a más de 270 deportistas y reafirma el compromiso del IPD de generar las mejores condiciones para que los seleccionados nacionales lleguen en óptimo nivel competitivo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Namie Miyahira consiguió la presea de bronce en la categoría individual femenino. Foto: IPD

Programa Lima 2027: herramienta estratégica

El Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) brinda apoyo económico a deportistas y paradeportistas mediante subvenciones para entrenamiento, competencias y preparación integral, con el objetivo de fortalecer el alto rendimiento rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Actualmente beneficia a más de 80 deportistas y paradeportistas, consolidándose como una herramienta estratégica del IPD para que los representantes nacionales afronten la máxima cita deportiva del continente en las mejores condiciones y con mayores posibilidades de éxito.