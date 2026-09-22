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Deportes

Partidos de hoy, martes 22 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los campeonatos sudamericanos y torneos europeos.

Independiente Santa Fe, Real Madrid Femenino y Colo Colo juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Liga Dimayor/Liga F/Colo Colo/composición LR
Independiente Santa Fe, Real Madrid Femenino y Colo Colo juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Liga Dimayor/Liga F/Colo Colo/composición LR
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Los partidos de este martes 22 de septiembre resaltan los encuentros en los distintos torneos sudamericanos en una semana donde jugarán las selecciones a nivel mundial en la fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este martes inicia la fase de liga en la Champions League Femenina. Entre tantos buenos partidos el que más resalta es el encuentro Real Madrid vs PSG. De igual forma, habrá acción en el continente sudamericano con torneos como la Copa Paceña en Bolivia, Copa de Chile, Torneo Clausura en Colombia y Copa de Paraguay.

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Partidos de la Champions League Femenina HOY

  • Bayern Múnich vs Manchester City
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Inter vs Häcken
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Arsenal vs Koge
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Juventus vs Benfica
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Real Madrid vs PSG
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

  • Nacional Potosí vs Real Potosí
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Chile HOY

  • D. Puerto Montt vs Ñublense
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Audax vs Colo Colo
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Cobreloa vs Coquimbo Unido
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Independiente Medellín vs Jaguares de Córdoba
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos de la Copa de Paraguay HOY

  • 2 de Mayo vs Sol de América
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

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