Partidos de hoy, martes 22 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de este martes 22 de septiembre resaltan los encuentros en los distintos torneos sudamericanos en una semana donde jugarán las selecciones a nivel mundial en la fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este martes inicia la fase de liga en la Champions League Femenina. Entre tantos buenos partidos el que más resalta es el encuentro Real Madrid vs PSG. De igual forma, habrá acción en el continente sudamericano con torneos como la Copa Paceña en Bolivia, Copa de Chile, Torneo Clausura en Colombia y Copa de Paraguay.

Partidos de la Champions League Femenina HOY

Bayern Múnich vs Manchester City

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN

Inter vs Häcken

Hora: 11.45 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Arsenal vs Koge

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Juventus vs Benfica

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Real Madrid vs PSG

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

Nacional Potosí vs Real Potosí

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Chile HOY

D. Puerto Montt vs Ñublense

Hora: 4.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Audax vs Colo Colo

Hora: 6.30 p. m.

Canal: TNT Sports

Cobreloa vs Coquimbo Unido

Hora: 6.30 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Independiente Medellín vs Jaguares de Córdoba

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Win Sports

Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos de la Copa de Paraguay HOY