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Preocupantes nombramientos en área de operaciones de los Juegos Panamericanos 2027

IPD presentó ante Panam Sports a funcionario que fue cuestionado por errores en desarrollo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se desarrollarán entre los meses de julio y agosto. Foto: Cortesía
Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se desarrollarán entre los meses de julio y agosto. Foto: Cortesía
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El Instituto Peruano del Deporte es una entidad a la que todos vuelven. Y retornan las mismas caras a pesar de los serios cuestionamientos. Primero fue el actual presidente del IPD, Oscar Fernández, quien pese al escándalo que protagonizó en su gestión anterior, fue nombrado por el actual gobierno.

Sin embargo, lo suyo no es el único caso, pues a la sede del máximo organismo del deporte peruano ha vuelto ahora César Linares Roca para desempeñarse como nuevo jefe de operaciones de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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Precisamente, Linares Roca es quien ejecutó las operaciones de los Juegos Bolivarianos Lima y Ayacucho 2025, en la gestión de Sergio Ludeña Visalot, y la misma persona que fue señalada por supuestamente complicar el desarrollo del mencionado evento. Además, se le responsabiliza por las ejecuciones de gasto por parte del gerente general, de ese momento, Juan Terry Lizárraga.

El IPD ha presentado a César Linares ante Panam Sports, en reemplazo de la ejecutiva Erica Lang a quien cortaron su orden de servicio en los últimos días de la gestión de Sergio Ludeña, quien se fue del IPD por la negligencia en la fumigación al albergue de atletas en la Videna.

En diciembre del año pasado Neven Ilic junto a Carlos Neuhaus indicaron ante la prensa que los errores de los Bolivarianos no se iban a repetir en los Panamericanos, pero con la designación de una persona muy ajena al deporte no se augura un buen desarrollo en el tema operacional de Lima 2027.

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Las mismas caras, la misma gente, los mismos errores, el Instituto Peruano del Deporte debe renovar sus cuadros y no designar gente muy ajena a la gestión deportiva a menos de un año de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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