Tumbes: condenan a más de 3 años de prisión por violencia familiar

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El Primer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes dictó sentencia condenatoria contra un acusado por el delito de agresiones contra integrantes del grupo familiar, imponiéndole tres años, dos meses y diecisiete días de pena privativa de libertad efectiva, al haberse considerado además la circunstancia agravante de reincidencia.

La decisión fue emitida durante la audiencia realizada el 8 de septiembre de 2026, a cargo de la magistrada Leidy Diana Zavaleta Farías. Por tratarse de un caso de violencia familiar, se omite en esta nota la identidad de la agraviada, priorizando la protección de sus datos personales y evitando una exposición innecesaria.

Asimismo, el órgano jurisdiccional dispuso la ejecución provisional de la sentencia y ordenó cursar los oficios correspondientes para la ubicación y captura del sentenciado por parte de la autoridad policial competente.

Como parte de la sentencia, también se impuso al condenado una inhabilitación por el mismo periodo de la pena, consistente en la prohibición de acercarse a la agraviada con fines de ejercer actos de violencia familiar. Además, se fijó el pago de S/ 1 500 por concepto de reparación civil a favor de la víctima.

Finalmente, el juzgado dispuso remitir copias de la sentencia al Juzgado Civil de Contralmirante Villar para que proceda, dentro de sus competencias, respecto de las medidas de protección previamente dictadas. Con esta decisión, el Poder Judicial reafirma la aplicación de las medidas previstas por el ordenamiento jurídico frente a hechos de violencia en el ámbito familiar y la protección de las personas afectadas.