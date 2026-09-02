Personal de los Juegos Panamericanos Lima 2027 trabaja sin ordenes de servicios

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Una brecha en el presupuesto para la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 está retrasando la contratación de servicios clave para el evento deportivo, desde ceremonias hasta infraestructura. De acuerdo con informes, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) no dispone de S/450 millones para contratar los servicios previstos para este año.

Es por ello que hoy existe un personal de 300 profesionales en los Juegos Lima 2027 y la mayoría están trabajando sin órdenes de servicios. La semana pasada se realizó el evento de Panam Sports que lidera el chileno Neven Ilic y también se desarrolló la Asamblea General donde se expuso avances de los Juegos, pero muchos de los trabajadores de Lima 2027 (depende del instituto Peruano del Deporte) trabajaron y trabajan actualmente sin contratos, algo prohibido en el Estado.

El presupuesto total requerido era de S/885 millones. En febrero, el IPD recibió S/435 millones mediante un decreto, pero los S/450 millones restantes fueron reducidos a cero durante la evaluación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, cuyos cambios fueron explicados por Alejandro Soto. El exlegislador Illich López mencionó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió buscar otro mecanismo de financiamiento, y el expresidente del IPD, Sergio Ludeña, solicitó un nuevo crédito suplementario al actual MEF, dirigido por Elmer Cuba.

Además, la anterior gestión del IPD distribuyó los S/435 millones sin la transparencia que exige el Estado, lo que ha llevado a problemas en la planificación. La organización del evento requiere un desembolso final de S/705 millones para 2027.