¿Qué fue de Vivian Baella, por qué se retiro del vóley y a qué se dedica actualmente?

La Liga Peruana de Vóley 2024-2025 acaba de iniciar hace algunos días. En medio de este contexto, muchos hinchas nacional se preguntan por qué está alejada de las canchas Vivian Baella, la 'matadorcita' que fue una las grandes promesas de la selección peruana. Ante ello, en esta nota te contamos los motivos por los que dejó este deporte, a qué se dedica actualmente y en todos los detalles de su etapa como voleibolista.

¿Cómo le fue a Vivian Baella en el vóley?

Vivian Baella se hizo conocida tras ser una de las principales figuras de la selección peruana de vóley que ganó la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos de Sucre 2009.

Esta generación de jugadoras fue conocida como las 'matadorcitas'. En este plantel de la Bicolor también destacaron Rafaella Camet, Lisset Sosa, Clarivet Illescas, Diana Gonzalez, Daniela Uribe, María Fátima Acosta, entre otras.

Además, con la camiseta de la Blanquirroja, la nacida en Rioja consiguió la medalla de bronce de los Juegos Odesur 2010, la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de la Juventus Singapur 2010 y la medalla de oro de la Copa Panamericana Juvenil 2011.

¿En qué equipos jugó Vivian Baella?

En la Liga Peruana de Vóley, Vivian Baella empezó jugando en el Deportivo Wanka. Posteriormente, pasó por Regatas Lima y Alianza Lima. Su último club fue el Gémenis de Comas.

Deportivo Wanka (2006-2007)

Regatas Lima (2007-2012)

Alianza Lima (2012-2016)

Deportivo Géminis (2016-2018).

¿Por qué Vivian Baella se retiró del vóley?

En el 2018, Vivian Baella decidió retirarse del vóley, debido a que ya se sentía muy cansada físicamente y que tenía fuertes dolores en el hombro y la rodilla.

“Yo decido dejar el vóley porque, en primer lugar, me sentí cansada físicamente. Yo tenía 26 años en el 2018, cuando decido dar un paso al costado, todavía no me consideraba mayor, pero ya tenía dolores en el cuerpo que eran constantes. Por ejemplo, en el hombro y en la rodilla”, señaló en sus redes sociales.

"No solo estaba cansada, también mentalmente porque toda mi vida hice deporte. Nunca he sentido que tenía vacaciones, siempre entrenaba. Yo dije ‘quiero darme un descanso y cambiar de aire’. Literalmente, así lo hice", añadió.

¿A qué se dedica actualmente Vivian Baella?

En paralelo a su actividad como voleibolista, Vivian Baella estudió una carrera universitaria. La 'matadorcita' logró graduarse como administradora de empresas hace algunos años.

Actualmente, es tripulante de cabina en una reconocida aerolínea. En sus redes sociales, ella contó cómo comenzó a trabajar en este rubro. "Yo estudié administración y entré a las páginas de trabajo para ver las convocatorias. Encontré vacante para tripulante de cabina", manifestó.

"Al principio sí (me arrepentí), porque me estaba alejando del deporte que me dio tanto y que hasta ahora considero mi pasión. A mí me encanta el vóley y estoy pendiente de la liga", añadió.

Además, exvoleibolista se encuentra practicando otro deporte: el fisiculturismo. Incluso, ha participado en varios torneos de esta disciplina y ha ganado algunas medallas.