El campeón Cristhian Pacheco recibió reconocimiento del IPD tras conquistar el Maratón de México

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El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández Cáceres, recibió al destacado atleta nacional Cristhian Pacheco, integrante del Programa Lima 2027 y reciente ganador de el Maratón de México 2026. Durante el encuentro, ambos recorrieron las mejoras que se vienen ejecutando en la pista atlética de la Videna, con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

“Cristhian es un orgullo para el país y un ejemplo de perseverancia. Su triunfo en México demuestra el alto nivel de nuestros deportistas y nos motiva a seguir fortaleciendo su preparación rumbo a Lima 2027”, señaló el presidente del IPD.

Cristhian Pacheco recibió reconocimiento tras ganar la Maratón de México. Foto: IPD

Fernández Cáceres destacó que su gestión viene respaldando a los deportistas nacionales a través de los diferentes programas de apoyo con los que cuenta la institución, como el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa Lima 2027, entre otros.

Por su parte, Pacheco destacó el recibimiento que tuvo por parte del IPD tras su regreso a Lima. “Como deportista me siento feliz, ya que me valoran y respetan. Ya no es como antes, cuando regresaba y no venían a recogerme”, puntualizó.

Asimismo, aseguró que continuará trabajando en su preparación para representar al país en los próximos Juegos Panamericanos y expresó su compromiso de seguir dejando en alto el nombre del Perú.

Pacheco regresó al país durante la madrugada del miércoles, luego de conquistar la XLIII Maratón de la Ciudad de México, resultado que confirma su vigencia entre los principales fondistas de la región.

A su llegada al país, fue recibido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por el director de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF), Javier Ramírez, en representación del IPD.

El Presidente del IPD recibió a Cristhian Pacheco tras ganar la Maratón de México 2026. Foto: IPD

En México, el atleta nacional registró un tiempo de 2h 10min 03s, marca con la que superó a los principales favoritos de la competencia y mejoró los registros obtenidos por su entrenador y hermano, Raúl Pacheco, ganador de la prueba en 2013 y 2014.

Bicampeón panamericano de maratón en Lima 2019 y Santiago 2023, Cristhian Pacheco ya concentra su preparación en sus próximos desafíos internacionales, entre ellos los Juegos Odesur Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Argentina.

Cabe destacar que el presidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres, también resaltó el reciente triunfo del tenista nacional Ignacio Buse y expresó su expectativa por los próximos compromisos internacionales de los deportistas peruanos.

“Vemos con alegría también los triunfos de ‘Nachito’ Buse. Ahora que se viene la Copa Davis, estamos atentos y, asimismo, acompañando a la delegación que nos representará en los Juegos Odesur”, manifestó.