Team Perú viaja con 492 deportistas para competir en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Las ciudades de Rosario y Rafaela serán subsedes de los Juegos Suramericanos 2026. Foto: Cortesía

Las ciudades de Rosario y Rafaela serán subsedes de los Juegos Suramericanos 2026. Foto: Cortesía

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Una nueva aventura, pero con una sola misión: dejar el nombre de nuestro país en lo más alto. El Team Perú que representa el Comité Olímpico Peruano viajará con 492 deportistas (265 hombres y 227 mujeres) para competir en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se realizarán en Argentina y que tendrá también como sedes a las ciudades de Rosario y Rafaela; y subsedes a Buenos Aires y Mar del Plata.

Nuestros atletas vestirán la ropa Head, marca exclusiva de Ripley Perú, la misma indumentaria que nos vistió en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y que nos llevará en el camino a los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Para la despedida del Team Perú, el Comité Olímpico Peruano que preside Renzo Manyari y el Instituto Peruano del Deporte realizarán una ceremonia de abanderados donde se entregará la bandera a los deportistas que estarán junto con la delegación nacional en la inauguración de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se realizarán en Argentina del 12 al 26 de setiembre del presente año. Perú competirá con 492 deportistas en 37 deportes que se desarrollarán en las sedes de Santa Fe y Rosario, y las subsedes de Rafaela, Buenos Aires y Mar del Plata.

En el historial de participaciones, Perú se mantiene en un séptimo puesto en una organización ODESUR que tiene 15 países: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela.

Perú competirá en los siguientes deportes en las diferentes sedes y subsedes:

Sede Rosario: Bádminton, Tiro con arco, Esgrima, Lucha, Voleibol playa, Taekwondo, Tenis, Squash, Pentatlón moderno, Judo, Golf, Fútbol, eSports, Paleta frontón, Patinaje, Rugby, Natación, Karate.

Sede Santa Fe: Atletismo, Bochas, Escalada, Esquí náutico, Levantamiento de pesas, Tenis de mesa, Triatlón, Sup (Laguna Setúbal), Tiro deportivo, Vela, Hockey sobre césped, Handball, Canotaje (Laguna Setúbal), Gimnasia, Remo, Softbol (Paraná).

Sede Rafaela: Ciclismo y Pádel.

Subsede Buenos Aires: Bowling.

Subsede Mar del Plata: Surf.

En la historia de los Juegos Suramericanos ODESUR, Perú se ha ubicado de la siguiente manera:

I La Paz, Bolivia 1978: 5to puesto;

II Rosario, Argentina 1982: 3er puesto;

III Santiago, Chile 1986: 6to puesto;

IV Lima, Perú 1990: 2do puesto; V Valencia, Venezuela 1994: 6to puesto;

VI Cuenca, Ecuador 1998: 7mo puesto;

VII Belém, Curitiba, Río, Sao Paulo 2002, Brasil: 6to puesto; VIII Buenos Aires, Argentina 2006: 7mo puesto;

IX Medellín, Colombia 2010: 6to Puesto;

X Santiago, Chile 2014: 7mo puesto;

XI Cochabamba, Bolivia 2018: 7mo puesto y;

XII Asunción, Paraguay 2022: 7mo puesto.

Asimismo, en el historial de los Juegos Suramericanos logramos las siguientes medallas: LA PAZ 1978: 9 de oro, 16 de plata y 10 de bronce (35 total); ROSARIO 1982: 30 de oro, 18 de plata y 27 de bronce (75 total); SANTIAGO 1986: 13 de oro, 26 de plata y 35 de bronce (74 total); LIMA 1990: 50 de oro, 59 de plata y 76 de bronce (185 total); VALENCIA 1994: 15 de oro, 27 de plata y 33 de bronce (75 total); CUENCA 1998: 9 de oro, 23 de plata y 38 de bronce (70 total).

En BRASIL 2002: 6 de oro, 28 de plata y 30 de bronce (64 total); BUENOS AIRES 2006: 8 de oro, 13 de plata y 22 de bronce (43 total); MEDELLÍN 2010: 19 de oro, 18 de plata y 33 de bronce (70 total); SANTIAGO 2014: 9 de oro, 13 de plata y 18 de bronce (40 total); COCHABAMBA 2018: 22 de oro, 29 de plata y 41 de bronce (92 total) y ASUNCIÓN 2022: 19 de oro, 18 de plata y 37 de bronce (74 total).

TOTALES: 209 (ORO), 288 (PLATA), 400 (BRONCE): 897 MEDALLAS (TOTAL).