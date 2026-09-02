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FC Barcelona - Valencia: día, hora y canal de TV para ver el partido por LaLiga de España

Luego de golear a Rayo Vallecano, los blaugranas visitarán Mestalla por la cuarta jornada de LaLiga de España. Revisa todo sobre el partidazo entre Barcelona y Valencia.

Barcelona es el vigente bicampeón de LaLiga de España. Foto: composición LR/FC Barcelona/Valencia FC
Barcelona es el vigente bicampeón de LaLiga de España. Foto: composición LR/FC Barcelona/Valencia FC
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Barcelona registra un arranque de temer en la presente edición de LaLiga 2026-27. El equipo comandado por Hansi Flick ganó sus primeros tres partidos y se ilusiona con la obtención del tricampeonato. Su próximo rival en la agenda será Valencia.

A diferencia de los culés, el cuadro dirigido por Carlos Corberán todavía no sabe lo que es ganar y solo consiguió 1 punto. El duelo ante Lamine Yamal y compañía será clave para revertir este mal momento.

PUEDES VER: Real Madrid - Real Betis: fecha, hora y canal del partido por la fecha 4 de LaLiga de España

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¿Cuándo juegan FC Barcelona vs Valencia?

El partido entre Barcelona vs Valencia, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato español, se jugará el domingo 6 de agosto en el Estadio Mestalla.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Valencia?

En territorio peruano, el compromiso entre blaugranas y el conjunto 'che' empezará a las 2.30 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

  • México: 1.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 4.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

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¿Dónde ver el partido del FC Barcelona vs Valencia?

Para seguir este duelo, podrás hacerlo por la señal de DSports y su plataforma DGo. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que no te pierdas el minuto a minuto del partido con todos los goles e incidencias.

FC Barcelona vs Valencia: últimos partidos

Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras por LaLiga de España.

  • Valencia 3-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 23 de mayo del 2026
  • Barcelona 6-0 Valencia | LaLiga EA Sports | 14 de setiembre del 2025
  • Valencia 0-5 Barcelona | Copa del Rey | 6 de febrero del 2025
  • Barcelona 7-1 Valencia | LaLiga EA Sports | 26 de enero del 2025
  • Valencia 1-2 Barcelona | LaLiga EA Sports | 17 de agosto del 2024.
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