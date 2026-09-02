FC Barcelona - Valencia: día, hora y canal de TV para ver el partido por LaLiga de España

Barcelona es el vigente bicampeón de LaLiga de España. Foto: composición LR/FC Barcelona/Valencia FC

Barcelona es el vigente bicampeón de LaLiga de España. Foto: composición LR/FC Barcelona/Valencia FC

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Barcelona registra un arranque de temer en la presente edición de LaLiga 2026-27. El equipo comandado por Hansi Flick ganó sus primeros tres partidos y se ilusiona con la obtención del tricampeonato. Su próximo rival en la agenda será Valencia.

A diferencia de los culés, el cuadro dirigido por Carlos Corberán todavía no sabe lo que es ganar y solo consiguió 1 punto. El duelo ante Lamine Yamal y compañía será clave para revertir este mal momento.

¿Cuándo juegan FC Barcelona vs Valencia?

El partido entre Barcelona vs Valencia, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato español, se jugará el domingo 6 de agosto en el Estadio Mestalla.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs Valencia?

En territorio peruano, el compromiso entre blaugranas y el conjunto 'che' empezará a las 2.30 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

México: 1.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver el partido del FC Barcelona vs Valencia?

Para seguir este duelo, podrás hacerlo por la señal de DSports y su plataforma DGo. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que no te pierdas el minuto a minuto del partido con todos los goles e incidencias.

FC Barcelona vs Valencia: últimos partidos

Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras por LaLiga de España.