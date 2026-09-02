Paola Villegas, voleibolista peruana en Brasil: "La selección siempre va a ser mi prioridad"

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La llegada de Paola Villegas a la Superliga Femenina de Brasil fue muy celebrada en nuestro territorio. Luego de su destacado paso por Olva Latino de la Liga Peruana de Vóley, la líbero de 27 años decidió continuar su carrera en el extranjero y firmó por el Esporte Clube Pinheiros.

La jugadora nacional no demoró mucho en adaptarse y sumó minutos frente a Renasçe Sorocaba y Paulistano/Barueri por el Campeonato Paulista.

Paola Villegas anhela jugar en la selección peruana

A pesar de no recibir la convocatoria para el Campeonato Sudamericano —torneo donde las Matadoras buscan clasificar al Mundial—, la voleibolista indicó que mantiene contacto con el entrenador y que una de sus prioridades es jugar con la camiseta de la selección peruana.

"Para mí, la selección siempre va a ser prioridad y las veces que me han llegado la convocatoria yo he participado. Rizola me felicitó y me dijo que me siga esforzando con la oportunidad", manifestó en diálogo con Radio Ovación.

Por otra parte, Villegas remarcó la fuerte competencia que existe en el vóley brasileño. "Ha sido un reto muy fuerte. Sé que será muy complicado, pero estoy enfocada en dar lo mejor y esforzarme para aportarle a mi equipo (…). Sé que acá voy a mejorar mucho, la posición de líbero me permite seguir jugando más años. Me gustaría continuar años en el extranjero y luego volver a Perú", agregó.

¿Cuándo debuta la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley?

La selección peruana debutará ante Argentina en el Campeonato Sudamericano de Vóley. El duelo entre los equipos de Antonio Rizola y Facundo Morando se llevará a cabo el martes 8 de setiembre a partir de las 3.00 p. m.