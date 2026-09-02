HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Trujillo: padre de empresario revela cómo logró liberar a su hijo sin ayuda de la PNP | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Paola Villegas, voleibolista peruana en Brasil: "La selección siempre va a ser mi prioridad"

La líbero peruana, que no forma parte de las convocadas por Antonio Rizola para el Campeonato Sudamericano, resaltó la fuerte competencia que existe en la Superliga de Brasil.

Paola Villegas jugó por Olva Latino y San Martín en la Liga Peruana de Vóley.
Paola Villegas jugó por Olva Latino y San Martín en la Liga Peruana de Vóley.
Escuchar
Resumen
Compartir

La llegada de Paola Villegas a la Superliga Femenina de Brasil fue muy celebrada en nuestro territorio. Luego de su destacado paso por Olva Latino de la Liga Peruana de Vóley, la líbero de 27 años decidió continuar su carrera en el extranjero y firmó por el Esporte Clube Pinheiros.

La jugadora nacional no demoró mucho en adaptarse y sumó minutos frente a Renasçe Sorocaba y Paulistano/Barueri por el Campeonato Paulista.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Paola Villegas anhela jugar en la selección peruana

A pesar de no recibir la convocatoria para el Campeonato Sudamericano —torneo donde las Matadoras buscan clasificar al Mundial—, la voleibolista indicó que mantiene contacto con el entrenador y que una de sus prioridades es jugar con la camiseta de la selección peruana.

"Para mí, la selección siempre va a ser prioridad y las veces que me han llegado la convocatoria yo he participado. Rizola me felicitó y me dijo que me siga esforzando con la oportunidad", manifestó en diálogo con Radio Ovación.

Por otra parte, Villegas remarcó la fuerte competencia que existe en el vóley brasileño. "Ha sido un reto muy fuerte. Sé que será muy complicado, pero estoy enfocada en dar lo mejor y esforzarme para aportarle a mi equipo (…). Sé que acá voy a mejorar mucho, la posición de líbero me permite seguir jugando más años. Me gustaría continuar años en el extranjero y luego volver a Perú", agregó.

PUEDES VER: Ricardo Gareca llenó de elogios a jugador de Cienciano por histórica campaña en Copa Sudamericana: "Fue convocado por mí"

lr.pe

¿Cuándo debuta la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley?

La selección peruana debutará ante Argentina en el Campeonato Sudamericano de Vóley. El duelo entre los equipos de Antonio Rizola y Facundo Morando se llevará a cabo el martes 8 de setiembre a partir de las 3.00 p. m.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Con Alianza Lima, ¿cuándo empieza el Mundial de Clubes de Vóley 2026?

Con Alianza Lima, ¿cuándo empieza el Mundial de Clubes de Vóley 2026?

LEER MÁS
Perú perdió 3-0 ante Argentina en su segundo partido de la Copa Salta de Vóley 2026

Perú perdió 3-0 ante Argentina en su segundo partido de la Copa Salta de Vóley 2026

LEER MÁS
Julieta Lazcano rompió su silencio sobre su polémica salida de Alianza Lima: "No voy a ser hipócrita"

Julieta Lazcano rompió su silencio sobre su polémica salida de Alianza Lima: "No voy a ser hipócrita"

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025