¡Perú va por el boleto al Mundial! Lista oficial de convocadas para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
Las dirigidas por Antonio Rizola se jugarán la clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Una de las grandes ausentes es Diana de la Peña, quien se encuentra lesionada.
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¡Todo listo para buscar la clasificación! La selección peruana anunció la lista final de convocadas para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. En la nómina destaca la presencia de la capitana Kiara Montes, Aixa Vigil y Brenda Lobatón.
Las dirigidas por Antonio Rizola, que en los próximos días arribarán a territorio brasileño, buscarán quedarse con algunos de los tres boletos que ofrece el torneo para el Mundial de 2027.
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Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
El entrenador de la selección peruana de vóley decidió citar a 14 jugadoras para el certamen clasificatorio.
- Punteras: Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis)
- Opuestas: Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario)
- Armadoras: Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario)
- Centrales: Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano).
- Líberos: Mirian Patiño (Universitario), Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano) y Rachell Hidalgo (Regatas Lima).
Convocadas de la selección peruana de vóley. Foto: FPV
Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
El primer rival de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley será la selección argentina, que es comandada por Facundo Morando.
- Perú vs Argentina | martes 8 de setiembre | 3.00 p. m.
- Perú vs Brasil | miércoles 9 de setiembre | 6.00 p. m.
- Perú vs Venezuela | jueves 10 de setiembre | 3.00 p. m.
- Perú vs Colombia | sábado 12 de setiembre | 2.30 p. m.
- Perú vs Chile | domingo 13 de setiembre | 1.00 p. m.
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¿Dónde ver el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?
La transmisión de los partidos de la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 estará a cargo de la señal de Latina TV (canal 2 y 702 en HD). Por su parte, la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) permitirá ver los duelos del torneo en su canal de YouTube.