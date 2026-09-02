HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

¡Perú va por el boleto al Mundial! Lista oficial de convocadas para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Las dirigidas por Antonio Rizola se jugarán la clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Una de las grandes ausentes es Diana de la Peña, quien se encuentra lesionada.

La selección peruana viene de disputar la Copa Salta en Argentina. Foto: FPV
La selección peruana viene de disputar la Copa Salta en Argentina. Foto: FPV
Escuchar
Resumen
Compartir

¡Todo listo para buscar la clasificación! La selección peruana anunció la lista final de convocadas para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. En la nómina destaca la presencia de la capitana Kiara Montes, Aixa Vigil y Brenda Lobatón.

Las dirigidas por Antonio Rizola, que en los próximos días arribarán a territorio brasileño, buscarán quedarse con algunos de los tres boletos que ofrece el torneo para el Mundial de 2027.

PUEDES VER: Ignacio Buse y el impresionante monto que ganó tras consagrarse campeón del ATP 250 Winston-Salem

lr.pe

Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El entrenador de la selección peruana de vóley decidió citar a 14 jugadoras para el certamen clasificatorio.

  • Punteras: Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis)
  • Opuestas: Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario)
  • Armadoras: Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario)
  • Centrales: Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano).
  • Líberos: Mirian Patiño (Universitario), Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano) y Rachell Hidalgo (Regatas Lima).
Convocadas de la selección peruana de vóley. Foto: FPV

Convocadas de la selección peruana de vóley. Foto: FPV

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El primer rival de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley será la selección argentina, que es comandada por Facundo Morando.

  • Perú vs Argentina | martes 8 de setiembre | 3.00 p. m.
  • Perú vs Brasil | miércoles 9 de setiembre | 6.00 p. m.
  • Perú vs Venezuela | jueves 10 de setiembre | 3.00 p. m.
  • Perú vs Colombia | sábado 12 de setiembre | 2.30 p. m.
  • Perú vs Chile | domingo 13 de setiembre | 1.00 p. m.

PUEDES VER: Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina tras más de 20 años: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma"

lr.pe

¿Dónde ver el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

La transmisión de los partidos de la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 estará a cargo de la señal de Latina TV (canal 2 y 702 en HD). Por su parte, la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) permitirá ver los duelos del torneo en su canal de YouTube.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Antonio Rizola descarta convocar a otra voleibolista tras lesión de Diana de la Peña: “Cuando llamé, no podían”

Antonio Rizola descarta convocar a otra voleibolista tras lesión de Diana de la Peña: “Cuando llamé, no podían”

LEER MÁS
Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección

LEER MÁS
Natalia Málaga sobre propuesta de Cecilia Tait para hacer crecer a voleibolistas peruanas como Messi: "Dejemos de hablar sin saber"

Natalia Málaga sobre propuesta de Cecilia Tait para hacer crecer a voleibolistas peruanas como Messi: "Dejemos de hablar sin saber"

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025