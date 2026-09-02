La selección peruana viene de disputar la Copa Salta en Argentina. Foto: FPV

La selección peruana viene de disputar la Copa Salta en Argentina. Foto: FPV

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¡Todo listo para buscar la clasificación! La selección peruana anunció la lista final de convocadas para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. En la nómina destaca la presencia de la capitana Kiara Montes, Aixa Vigil y Brenda Lobatón.

Las dirigidas por Antonio Rizola, que en los próximos días arribarán a territorio brasileño, buscarán quedarse con algunos de los tres boletos que ofrece el torneo para el Mundial de 2027.

Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El entrenador de la selección peruana de vóley decidió citar a 14 jugadoras para el certamen clasificatorio.

Punteras: Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis)

Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis) Opuestas: Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario)

Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario) Armadoras: Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario)

Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario) Centrales: Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano).

Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano). Líberos: Mirian Patiño (Universitario), Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano) y Rachell Hidalgo (Regatas Lima).

Convocadas de la selección peruana de vóley. Foto: FPV

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El primer rival de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley será la selección argentina, que es comandada por Facundo Morando.

Perú vs Argentina | martes 8 de setiembre | 3.00 p. m.

Perú vs Brasil | miércoles 9 de setiembre | 6.00 p. m.

Perú vs Venezuela | jueves 10 de setiembre | 3.00 p. m.

Perú vs Colombia | sábado 12 de setiembre | 2.30 p. m.

Perú vs Chile | domingo 13 de setiembre | 1.00 p. m.

¿Dónde ver el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

La transmisión de los partidos de la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 estará a cargo de la señal de Latina TV (canal 2 y 702 en HD). Por su parte, la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) permitirá ver los duelos del torneo en su canal de YouTube.