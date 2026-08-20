Antonio Rizola lanzó advertencia a Facundo Morando previo a los amistosos entre Perú y Argentina: "Espero que ponga su equipo principal"

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La selección peruana de vóley continúa con su preparación para afrontar el Campeonato Sudamericano. El conjunto dirigido por Antonio Rizola tendrá una gira por Argentina, donde disputará tres partidos amistosos frente al cuadro albiceleste. Los encuentros se jugarán entre el 22 y 24 de agosto y servirán para que ambos equipos lleguen con ritmo al certamen continental. En la previa de estos compromisos, el entrenador de la ‘Bicolor’, Antonio Rizola, conversó en el canal AquiTVO y dejó un particular mensaje para Facundo Morando.

El estratega brasileño espera que su colega presente a su equipo principal durante los enfrentamientos amistosos. “Yo no creo que Facundo vaya a perder esa oportunidad, como nosotros no vamos a perder. Nosotros vamos con la principal y espero, por cómo está tratado, que ellos también estén con la principal; esa es la idea”, señaló Rizola.

Antonio Rizola lanzó advertencia a Facundo Morando previo a los amistosos entre Perú y Argentina

El entrenador de la ‘Bicolor’ considera que los tres partidos ante Argentina serán una oportunidad importante para evaluar a sus dirigidas y seguir afinando detalles antes del Campeonato Sudamericano de Vóley. “Esas secuencias son importantes para poder girar a una atleta, girar a otra, descansar una, descansar otra. Aprovechar al máximo las situaciones que vamos a pasar por ahí”, explicó el técnico.

Tengamos en cuenta que la selección peruana contará con cinco voleibolistas que se recuperaron de sus respectivas lesiones: Mirian Patiño, Claudia Palza, Aixa Vigil, Thaisa Mc Leod y Lucía Magallanes. Todas las jugadoras mencionadas estarán aptas para ser parte de la gira en territorio argentino.

¿Cuándo inicia el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 iniciará el 8 de septiembre y finalizará el 13 del mismo mes. La ciudad de Río de Janeiro (Brasil) será la sede del torneo que contará con un formato de todos contra todos. El campeón del certamen clasificará a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2027, mientras que los tres primeros conseguirán un boleto al Mundial de Vóley 2027.