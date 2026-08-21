Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El partido por la sexta jornada del Torneo Clausura entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se disputará en el estadio Campeones del 36, ubicado en Piura.
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Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO juegan HOY viernes 21 de agosto, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Campeones del 36, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la victoria por 4-1 ante Sport Huancayo, el conjunto celeste se alista para enfrentar a Alianza Atlético. El cuadro piurano consiguió un valioso empate de visita 1-1 ante ADT. Tengamos en cuenta que de ganar, Sporting Cristal alcanzaría el primer lugar del Clausura de manera momentánea.
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Canal para ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético
El partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.
Horarios por país del partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético
El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se disputará este viernes 21 de agosto, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
Estadio donde se juega el Sporting Cristal vs Alianza Atlético
Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán este encuentro en el estadio Campeones del 36. Este recinto tiene capacidad para albergar a 12.000 espectadores, pero para este cotejo no habrá público.
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Pronóstico de Sporting Cristal vs Alianza Atlético
Las principales casas de apuestas no tienen un claro favorito para este duelo.
- Betsson: gana Sporting Cristal (2,42), empate (3,15), gana Alianza Atlético (2,85)
- Betano: gana Sporting Cristal (2,52), empate (3,20), gana Alianza Atlético (2,87)
- Bet365: gana Sporting Cristal (2,38), empate (3,20), gana Alianza Atlético (2,90)
- 1XBet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,04), gana Alianza Atlético (2,86)
- Caliente: gana Sporting Cristal (2,46), empate (3,20), gana Alianza Atlético (2,82)
- Doradobet: gana Sporting Cristal (2,62), empate (3,10), gana Alianza Atlético (2,90).
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