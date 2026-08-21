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Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El partido por la sexta jornada del Torneo Clausura entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se disputará en el estadio Campeones del 36, ubicado en Piura.

Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan en Piura. Foto: Liga 1/composición LR
Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan en Piura. Foto: Liga 1/composición LR
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Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO juegan HOY viernes 21 de agosto, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Campeones del 36, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la victoria por 4-1 ante Sport Huancayo, el conjunto celeste se alista para enfrentar a Alianza Atlético. El cuadro piurano consiguió un valioso empate de visita 1-1 ante ADT. Tengamos en cuenta que de ganar, Sporting Cristal alcanzaría el primer lugar del Clausura de manera momentánea.

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Canal para ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Horarios por país del partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético

El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se disputará este viernes 21 de agosto, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

Estadio donde se juega el Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán este encuentro en el estadio Campeones del 36. Este recinto tiene capacidad para albergar a 12.000 espectadores, pero para este cotejo no habrá público.

PUEDES VER: Kiara Montes responde sobre versión de que no jugaría el Campeonato Sudamericano de Vóley con Perú: "Mi compromiso es hasta el final"

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Pronóstico de Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Las principales casas de apuestas no tienen un claro favorito para este duelo.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (2,42), empate (3,15), gana Alianza Atlético (2,85)
  • Betano: gana Sporting Cristal (2,52), empate (3,20), gana Alianza Atlético (2,87)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (2,38), empate (3,20), gana Alianza Atlético (2,90)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,04), gana Alianza Atlético (2,86)
  • Caliente: gana Sporting Cristal (2,46), empate (3,20), gana Alianza Atlético (2,82)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (2,62), empate (3,10), gana Alianza Atlético (2,90).

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • Sporting Cristal 4-1 Sport Huancayo | 16.08.26
  • Universitario 1-1 Sporting Cristal | 7.08.26
  • Sporting Cristal 2-0 Juan Pablo II | 2.08.26
  • Bragantino 1-0 Sporting Cristal | 29.07.26
  • Melgar 2-1 Sporting Cristal | 25.07.26

Últimos partidos de Alianza Atlético

  • ADT 1-1 Alianza Atlético | 15.08.26
  • Alianza Atlético 1-0 Cienciano | 6.08.26
  • Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético | 1.08.26
  • Alianza Atlético 3-1 Los Chankas | 24.07.26
  • Cusco 4-1 Alianza Atlético | 18.07.26
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