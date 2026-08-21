Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO juegan HOY viernes 21 de agosto, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Campeones del 36, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la victoria por 4-1 ante Sport Huancayo, el conjunto celeste se alista para enfrentar a Alianza Atlético. El cuadro piurano consiguió un valioso empate de visita 1-1 ante ADT. Tengamos en cuenta que de ganar, Sporting Cristal alcanzaría el primer lugar del Clausura de manera momentánea.

Canal para ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Horarios por país del partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético

El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se disputará este viernes 21 de agosto, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Estadio donde se juega el Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán este encuentro en el estadio Campeones del 36. Este recinto tiene capacidad para albergar a 12.000 espectadores, pero para este cotejo no habrá público.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Las principales casas de apuestas no tienen un claro favorito para este duelo.

Betsson: gana Sporting Cristal (2,42), empate (3,15), gana Alianza Atlético (2,85)

Betano: gana Sporting Cristal (2,52), empate (3,20), gana Alianza Atlético (2,87)

Bet365: gana Sporting Cristal (2,38), empate (3,20), gana Alianza Atlético (2,90)

1XBet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,04), gana Alianza Atlético (2,86)

Caliente: gana Sporting Cristal (2,46), empate (3,20), gana Alianza Atlético (2,82)

Doradobet: gana Sporting Cristal (2,62), empate (3,10), gana Alianza Atlético (2,90).

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