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Agustín Lozano condenó nivel de los arbitros de la Liga 1: "No están mejorando, no quieren progresar"

El presidente de la FPF expresó unas polémicas declaraciones sobre el desempeño de los árbitros FIFA. Lozano indicó que se "equivocan todas las semanas".

La FPF planea reestructurar el arbitrajo peruano. Foto: FPF
La FPF planea reestructurar el arbitrajo peruano. Foto: FPF
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El desempeño de los árbitros se ha convertido en uno de los temas infaltables en los debates deportivos. En las últimas semanas, varios clubes se quejaron por los errores y las diversas polémicas presentes en los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1.

Las actuaciones de los colegiados no pasaron desapercibidas por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien expresó una dura crítica.

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Agustín Lozano cuestiona nivel de los árbitros de Liga 1

Durante su participación en un evento con la nueva generación de árbitros, el mandamás del fútbol peruano expresó unas polémicas palabras sobre el nivel de los jueces encargados de impartir justicia en la Liga 1.

"Si los que están dirigiendo siempre se equivocan todas las semanas, prefiero que se equivoquen ustedes. Si los FIFA, los que ya están siempre no me están resolviendo los problemas, no están mejorando o no quieren mejorar o progresar, démosle la oportunidad a nueva gente, nuevos rostros", sostuvo.

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FPF planea reestructurar el arbitraje peruano

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, desde la entidad no están nada conformes con el rendimiento de los árbitros FIFA en la Liga 1, quienes, en teoría, deben tener mayor nivel.

"No han gustado nada las acciones, las actuaciones de los árbitros durante todo este tiempo. Muchos congelados, la mayoría congelados y sancionados… Castigados por CONAR han sido los FIFA. Y los que más errores han tenido son los FIFA", reveló en el programa 'Hablemos de Max'

En ese sentido, la FPF contempla realizar una renovación de cuadros y mejorar las condiciones de trabajo. “(…) Creo que con la gran mayoría de FIFA van a terminar sin la insignia FIFA el otro año. Va a haber una decisión fuerte y contundente desde Federación para reemplazar a todos los actuales FIFA. Reestructuración total”, concluyó.

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