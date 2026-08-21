Alex Telles se pronunció sobre la pelea al final del partido entre Cienciano y Botafogo. Foto: composición LR/Twitte de Camisa 7/AFP

Alex Telles se pronunció sobre la pelea al final del partido entre Cienciano y Botafogo. Foto: composición LR/Twitte de Camisa 7/AFP

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A pesar de ganar 1-0 en Brasil, Botafogo quedó muy lejos de remontar la serie contra Cienciano y se despidió de la Copa Sudamericana. La frustración de los futbolistas brasileños se desbordó al finalizar el partido y terminaron agrediendo al entrenador rival, Horacio Melgarejo.

En medio de este panorama, Alex Telles, lateral del conjunto carioca, confesó que reaccionaron de esa manera debido a las palabras que expresó en argentino tras la histórica goleada 6-1 de la ida.

Alex Telles revela por qué agredieron a Horacio Melgarejo

"Lo único que hicimos aquí fue exigir respeto por las palabras del entrenador después del partido de ida. Se puede ganar en el campo, ganar el partido, pero decir lo que dijo va más allá del respeto. Y, obviamente, no querríamos que nos faltaran al respeto así en nuestra propia casa. Por eso, como familia, nos defendimos, y él está huyendo porque sabe lo que dijo... Un tipo con experiencia, que, con todo respeto, entrena a un equipo…", sostuvo en zona mixta.

Por otra parte, el futbolista de Botafogo lamentó que no pudieran remontar contra Cienciano y conseguir el boleto a 4tos de final.

"Obviamente, la sensación es de tristeza. Hicimos todo lo posible, creamos ocasiones, pero no fuimos efectivos. Creamos suficientes oportunidades para ganar el partido por el marcador que necesitábamos; así es el fútbol. El partido en altitud fue completamente diferente, una noche para olvidar, y no pudimos darle la vuelta", concluyó.

¿Qué pasó al final del Cienciano vs Botafogo?

Al finalizar el cotejo, las cámaras de televisión captaron a los jugadores de Botafogo persiguiendo al DT de Cienciano en pleno campo de juego. El técnico de 53 años fue golpeado durante el cruce entre los integrantes de ambos equipos.

Próximo rival de Cienciano en Copa Sudamericana

Cienciano jugará contra Montevideo City Torque en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido de ida será en Cusco, entre el 8 y 10 de setiembre, mientras que la vuelta tendrá lugar una semana más tarde.