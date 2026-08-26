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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Champions League, Copa Sudamericana y la Copa Caliente.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 26 de agosto. Foto: composición LR/Real Madrid/Sporting Cristal
Programación de los partidos de hoy, miércoles 26 de agosto. Foto: composición LR/Real Madrid/Sporting Cristal
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 26 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Champions League, Copa Sudamericana, Copa Caliente). Podrás ver todas las competiciones por señales de América TV, ESPN o en servicios de streaming como Bicolor+ y Disney+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Sporting Cristal debe afrontar un duro desafío ante Sport Huancayo para lograr la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga. Por otra parte, Real Madrid busca otro triunfo en LaLiga de España.

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Partidos de LaLiga de España HOY

  • Real Madrid vs Real Sociedad
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de la Copa Caliente HOY

  • Sporting Cristal vs Sport Huancayo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: América TV, YouTube Bicolor+
  • Atlético Grau vs Sport Boys
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: YouTube Bicolor+

Partidos de la Champions League HOY

  • AEK Atenas vs Levski Sofía
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Olympique Lyon vs Fenerbache
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Viking vs Dinamo Zagreb
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 4

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Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • River Plate vs Independiente Santa Fe
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
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