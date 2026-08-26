Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Champions League, Copa Sudamericana y la Copa Caliente.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 26 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Champions League, Copa Sudamericana, Copa Caliente). Podrás ver todas las competiciones por señales de América TV, ESPN o en servicios de streaming como Bicolor+ y Disney+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Sporting Cristal debe afrontar un duro desafío ante Sport Huancayo para lograr la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga. Por otra parte, Real Madrid busca otro triunfo en LaLiga de España.
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Partidos de LaLiga de España HOY
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de la Copa Caliente HOY
- Sporting Cristal vs Sport Huancayo
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América TV, YouTube Bicolor+
- Atlético Grau vs Sport Boys
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+
Partidos de la Champions League HOY
- AEK Atenas vs Levski Sofía
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Olympique Lyon vs Fenerbache
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Viking vs Dinamo Zagreb
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 4
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Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- River Plate vs Independiente Santa Fe
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus