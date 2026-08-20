Universitario - Los Chankas: fecha, hora y canal del partido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Universitario se alista para afrontar una nueva jornada en el Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Héctor Cúper recibirán a Los Chankas con la misión de alcanzar el liderato de la tabla. El cuadro crema se encuentra con 10 puntos, a solo una unidad del primer lugar, que ocupa Alianza Lima.

Por el lado del conjunto andahuaylino, busca recuperar protagonismo en el Clausura y de ganar, seguirá en la lucha por el torneo. De igual forma, en la Tabla Acumulada, Universitario y Los Chankas pelean de cerca el segundo lugar, debido a que solo dos unidades separan a ambas escuadras.

¿Cuándo juega Universitario vs Los Chankas?

Ambos equipos se enfrentan este domingo 23 de agosto en el estadio Monumental. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Los Chankas?

El encuentro arrancará desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (lunes 24/08)

¿En qué canal ver Universitario vs Los Chankas?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Universitario y Los Chankas por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Universitario vs Los Chankas

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Universitario sobre Los Chankas.