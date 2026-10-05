Operación Sonrisa, Sublime y LATAM se unen por el Día Mundial de la Sonrisa La alianza permite trasladar pacientes y voluntarios médicos mediante el Avión Solidario de LATAM y visibilizar la atención gratuita para la fisura labial y paladar hendido.

Una sonrisa puede representar mucho más que un gesto. Bajo esa premisa y en el marco del Día Mundial de la Sonrisa, LATAM Airlines Perú, Sublime y Operación Sonrisa se unen para generar conciencia sobre la fisura labial y/o paladar hendido y visibilizar la importancia de acercar atención médica especializada y gratuita a quienes la necesitan en distintas regiones del país.

Operación Sonrisa: ¿qué atención brinda en Perú?

Operación Sonrisa es una asociación privada sin fines de lucro que brinda servicios médicos gratuitos a través de la cirugía plástica y reconstructiva a niños, jóvenes y adultos de escasos recursos que padecen de fisura labial y/o paladar hendido. Para contribuir a que esta atención llegue a más personas, LATAM Airlines Perú mantiene una alianza con la organización desde 2009, a través de su programa Avión Solidario, facilitando el traslado de pacientes y voluntarios médicos hacia los lugares donde se desarrollan sus programas quirúrgicos.

Operación Sonrisa ha brindado más de 1800 tickets aéreos. Foto: difusión.

Desde el inicio de esta alianza, el Avión Solidario de LATAM ha acompañado la labor de Operación Sonrisa facilitando más de 1800 tickets aéreos para el traslado de pacientes y voluntarios médicos. Este trabajo conjunto ha beneficiado directamente a más de 3,800 personas y ha permitido llegar a las 25 regiones del país.

Avión Solidario: traslado de pacientes y voluntarios médicos

Como una forma de dar mayor visibilidad a esta labor, este 2 de octubre, Día Mundial de la Sonrisa, Sublime se suma a LATAM y Operación Sonrisa con una experiencia especial a bordo de un vuelo entre Lima y Tumbes. Bajo el concepto “Elige Sonreír”, los pasajeros serán parte de una experiencia pensada para transformar su viaje en un momento memorable, invitándolos a sonreír, compartir alegría y, al mismo tiempo, conocer más sobre el trabajo que realiza Operación Sonrisa en el país.

El objetivo de la campaña es acercar la atención a quienes más lo necesitan. Foto: difusión.

“Desde 2009 trabajamos junto a Operación Sonrisa porque confiamos en su labor y en el impacto que genera en el país. Nuestra conectividad nos permite amplificar ese impacto, facilitando el traslado de pacientes y voluntarios médicos, pero también ayudando a que más peruanos conozcan que pueden recurrir a Operación Sonrisa si ellos o alguien cercano necesita este tipo de atención. Queremos seguir acortando distancias para que estas oportunidades lleguen cada vez a más personas”, señaló Mónica Obando, Gerente Senior de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines Perú.

Por su parte, Pamela Reátegui, directora de Confitería en Nestlé Perú, señaló: “‘Elige Sonreír’ nace de una idea muy presente en los peruanos: la capacidad de encontrar razones para sonreír en el día a día. Por eso, en el Día Mundial de la Sonrisa quisimos llevar ese mensaje más allá y convertirlo en una experiencia real junto a LATAM y Operación Sonrisa, sorprendiendo a los pasajeros de este vuelo especial con momentos de alegría que celebren el poder transformador de una sonrisa y contribuyan a visibilizar la importante labor que realiza la organización”.

“Operación Sonrisa” sorprendió a pacientes y voluntarios médicos. Foto: difusión.

“Elige Sonreír”: la iniciativa de Sublime junto a LATAM y Operación Sonrisa

Asimismo, Lizet Campos Sánchez, Directora Ejecutiva de Operación Sonrisa, agregó: “Desde Operación Sonrisa queremos agradecer profundamente a LATAM por acompañarnos durante estos 17 años y convertirse en un aliado clave para transformar muchas vidas. En el Día Mundial de la Sonrisa celebramos cada historia de esperanza que ha sido posible gracias a esta alianza: cada paciente que pudo viajar para recibir atención médica, cada voluntario que llegó dispuesto a entregar su tiempo, talento y corazón, y cada familia que encontró una nueva oportunidad para sonreír. Gracias, LATAM, por ayudarnos a acercar lo que parecía imposible, conectar personas con oportunidades y demostrar que cuando trabajamos juntos podemos cambiar vidas. Seguimos acortando distancias para que cada vez más sonrisas lleguen a su destino.”

En el “Día Mundial de la Sonrisa”, LATAM, Sublime y Operación Sonrisa resaltan que existen diversos motivos para sonreír. Foto: difusión.

De esta manera, LATAM, Sublime y Operación Sonrisa buscan que el Día Mundial de la Sonrisa sea también una oportunidad para recordar que detrás de cada sonrisa hay una historia y que, acercando personas, profesionales y oportunidades de atención, es posible contribuir a que más peruanos tengan motivos para sonreír.

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