Universitario recibe en el estadio Monumental a un complicado Cusco FC por la segunda fecha del Clausura

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El estadio Monumental se volverá a vestir de gala para albergar un entretenido duelo de punteros por la segunda fecha del Torneo Clausura. Universitario de Deportes y Cusco FC se citan en Lima tras un inicio de campeonato impecable (8:30 p.m.), y con la consigna de mantener el pulso firme en la cima del fútbol peruano.

El equipo dirigido por Héctor Cúper llega con el pecho inflado tras firmar un debut idílico. Rompiendo los fantasmas de la altura, la “U” venció por 2-1 a ADT en Tarma gracias a un certero gol de Álex Valera y a un asombroso tiro libre ejecutado por Lisandro Alzugaray. El encuentro no solo significó tres puntos de quiebre en una plaza hostil, sino que sirvió como escenario para el ansiado debut oficial de Gianluca Lapadula en la Liga 1, quien ingresó en los minutos finales para aportar jerarquía al ataque merengue. Esta noche el “Bambino” tiene muchas posibilidades de ser el atacante inicial junto a Álex Valera.

Cúper mantendrá su 4-4-2 y mantendrá en el arco a Diego Romero. En la línea defensiva estarán Andy Polo por derecha, Matías Di Benedetto con Caín Fara en la zaga central, con César Inga por la banda izquierda. Juan Manuel Requena también será otra de las novedades para hoy y estará junto a Héctor Fertoli, con Jairo Concha y Lisandro Alzugaray más adelantados.

El cuadro imperial, por su parte, tiene en el banquillo a un conocido crema, el técnico Javier Rabanal, quien amenaza con exhibir un fútbol asociativo implacable, con una dupla argentina conformada por Iván Colman y Facundo Callejo.