Paleontólogos identifican una nueva especie de dinosaurio gigante gracias a un pequeño hueso

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Un nuevo estudio permitió identificar una nueva especie de dinosaurio de cuello largo hallado en la Formación Phu Kradung, en Tailandia. Los paleontólogos la denominaron Uragasaurus kalasinensis y afirmaron que es el primer mamenquisáurido, del género saurópodo herbívoro, de dicho país en recibir un nombre científico formal.

'Este descubrimiento amplía la diversidad conocida de saurópodos mamenquisáuridos en el sudeste asiático y proporciona nueva información sobre la distribución geográfica y la historia evolutiva del clado', escriben en el estudio liderado por el paleontólogo Apirut Nilpanapan, de la Universidad de Mahasarakham, en Tailandia.

Vértebra dorsal anterior del holotipo de Uragasaurus kalasinensi. Foto: Scientific Reports

Un gigante que habitó en lo que hoy es Asia

Los mamenquisáuridos eran dinosaurios de cuello largo que dominaron partes del este de Asia durante el Jurásico Medio y Tardío. La mayoría de las especies descritas hasta ahora provienen de China. Existen algunos indicios de su presencia en el sudeste asiático, pero solo se han encontrado unos pocos fósiles diagnósticos y ninguna especie tailandesa ha sido descrita formalmente.

Reconstrucción de la vida de una manada de cinco individuos de Uragasaurus kalasinensis que habitaban un bosque del Jurásico. Foto: Science Reports

‘Los recientes descubrimientos fuera de China han puesto en entredicho la visión tradicional de que los mamenquisáuridos se limitaban al este de Asia. Restos vertebrales fragmentarios de la Formación Khlong Min del Jurásico Medio al Superior de la provincia de Krabi, en el sur de Tailandia, representan la evidencia más antigua de mamenquisáuridos en el sudeste asiático’, indican los expertos.

Un nuevo descubrimiento en Tailandia

Hasta ahora, en Tailandia solo se habían hallado restos fragmentarios atribuidos a posibles mamenquisáuridos. Sin embargo, el reciente descubrimiento permitió analizar un fósil mucho más completo: una vértebra dorsal anterior excepcionalmente conservada. Esta pieza presenta una disposición en forma de Y de las crestas óseas de soporte, conocidas como láminas, característica que, según los investigadores, no se había identificado en ningún otro mamenquisáurido descrito hasta la fecha.

Además, las tomografías computarizadas mostraron numerosas cámaras pequeñas de forma irregular, separadas por finos tabiques óseos en el cuerpo principal de la vértebra. Esto coincidía con el aligeramiento del saco aéreo observado en otros mamenquisáuridos, lo que les permitía soportar sus pesados cuellos.

Si bien se encontraron otras partes desarticuladas de saurópodos a pocos metros de la vértebra, el equipo afirma que no puede confirmar con certeza que pertenezcan a la misma especie. Los fósiles no estaban articulados y los elementos incluidos presentaban una morfología que podría diferir de la de la nueva especie, por lo que el equipo los considera 'materiales de saurópodos asociados'.

Un pequeño hueso permite una gran revelación

Además de añadir una nueva especie de mamenquisáurido, el descubrimiento también ayuda a los paleontólogos a reconstruir detalles sobre la historia evolutiva de los mamenquisáuridos y su distribución en el continente. Asimismo, aporta más información sobre la Formación Phu Kradung. Ha habido cierto debate sobre los periodos que abarca esta formación, y el nuevo hallazgo contribuye a ubicar con mayor precisión la parte inferior de esta en el Jurásico Superior.

‘El descubrimiento de Uragasaurus kalasinensis amplía la distribución geográfica de los Mamenchisauridae al sudeste asiático continental y proporciona evidencia adicional de que este clado estaba muy extendido por el este de Asia durante el Jurásico tardío. La presencia de taxones estrechamente relacionados en China sugiere posibles conexiones faunísticas a través de la masa continental del este de Asia durante este período’, escriben los autores del estudio.