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Kylian Mbappé acusa a Paraguay de "jugar sucio" en el Mundial 2026: "También sabemos meter las manos en la..."

La estrella de la selección francesa se desahogó con un exabrupto al cuestionar el accionar de los jugadores paraguayos durante el partido de octavos de final del Mundial 2026.

Kylian Mbappé es el máximo goleador de Francia en el Mundial 2026. Foto: ESPN
Kylian Mbappé es el máximo goleador de Francia en el Mundial 2026. Foto: ESPN
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La selección paraguaya hizo sufrir a la poderosa Francia en los octavos de final del Mundial 2026. Luego de anotar el único tanto del partido, el delantero Kylian Mbappé sorprendió con sus fuertes declaraciones sobre el juego del equipo sudamericano.

La estrella del Real Madrid acusó a los dirigidos por Gustavo Alfaro de jugar sucio. "Paraguay no quería jugar al fútbol… y les mostramos que sabíamos cómo hacerlo. Ganamos, y fuimos mejores que ellos", declaró al borde del campo.

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Kylian Mbappé acusa a Paraguay de jugar sucio

“Ya sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener, pero creo que hoy hicimos un muy buen partido, por cómo lo jugamos. Demostramos que no somos solo un equipo que juega lindo al fútbol. Si hay que meter las manos en la mie***, las vamos a meter. Perdón por la expresión”, agregó.

En ese sentido, el capitán de la selección francesa señaló que, más allá de su poderío ofensivo, están dispuestos a asumir otra postura para lograr el Mundial 2026.

"Pensaron que íbamos a presentarnos en esmoquin para jugar, pero también sabemos jugar al fútbol sucio. Hemos demostrado que no somos solo un equipo que sabe jugar al fútbol de ataque", concluyó.

¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en el Mundial 2026?

Con su penal ante Paraguay, Kylian Mbappé alcanzó a Lionel Messi en lo más alto de la tabla de goleadores del Mundial 2026. Ambos jugadores registran 7 anotaciones.

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Próximo partido de Francia en el Mundial 2026

Francia jugará ante Marruecos este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones vuelven a verse las caras después de la recordada semifinal en Qatar 2022.

El duelo entre europeos y africanos se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Boston, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports.

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