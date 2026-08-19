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¡Perú gana 5 medallas en el Open Panamericano de Judo!

La Federación Deportiva Peruana de Judo cerró dos semanas brillantes en organización, liderazgo y competitividad de nuestros judocas.

El Open Panamericano de Judo se llevó a cabo en las instalaciones de la Videna. Foto: Cortesía
El Open Panamericano de Judo se llevó a cabo en las instalaciones de la Videna. Foto: Cortesía
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El Open Panamericano de Judo que tuvo la participación de 200 deportistas de 39 países llegó a su fin con cinco medallas para el Perú (dos preseas de plata y tres de bronce) y confirmó la brillante organización de la Federación Deportiva Peruana de Judo que preside la sensei María Martínez Murciego que organizó desde la primera semana de agosto, el evento de Empoderamiento y Liderazgo de la Mujer SAKURA, luego el Torneo Nacional Juvenil U13 y U15 con 200 atletas de todo el país, después el Grand Prix con la presencia de 400 judocas de 65 países de cinco continentes, el campo internacional de entrenamiento y el Open que culminó este martes.

En el Open Panamericano que se realizó en la VIDENA - IPD y tuvo la presencia del nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte, Óscar Fernández, en la ceremonia de premiación, ganó cinco medallas: dos preseas de plata con Driulys Rivas en la categoría -52 kg, quien también fue medalla de bronce en el Grand Prix, la otra presea plateada fue para Alonso Wong en la categoría -73 kg. Las tres medallas de bronce fueron obtenidas por Mateo Cóndor en -66 kg, Yuta Galarreta en -90 kg e Hilary Lam en -57 kg en emocionante reacción y en el último suspiro.

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"Ha sido una experiencia memorable, sobre todo el Grand Prix que ha sido súper exigente y pude lograr ganar el bronce. Eso me ayuda mucho de cara al futuro, al igual que la medalla de plata en el Open", dijo Driulys, la mejor figura peruana del Tour en Lima 2026. Agregó: "Quiero lograr cumplir mi sueño de clasificar a unos Juegos Olímpicos. Ahora con el aporte de una campeona como sensei Onix (Cortés), nos ayudará mucho para tener más agresividad y malicia para enfrentar los combates. Soy de madre peruana y padre venezolano, escuchar el himno nacional me hace latir con fuerza mi corazón, amo el Perú".

También, Alonso Wong, el otro medallista de plata, se mostró feliz por su reingreso en el seleccionado nacional. "Era una pelea ganable, lo bueno es que me volveré a encontrar con el mismo rival colombiano en los Juegos ODESUR. Con más tiempo de preparación buscaré mi revancha". Algunos ganadores de medallas de oro: Ferneyh Ruiz Laso (Colombia) en -73 kg, Dominic Rodriguez (USA) en -81 kg, Tiheai Topolovec (Croacia) en -52 kg, A. Neto (Francia) -57 kg, Galo Villavicencio (Argentina) en -60 kg, Benavides (Ecuador) en -66 kg, Erika Lazo (Colombia) en -48 kg.

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