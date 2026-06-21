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Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal guían la goleada de España sobre Arabia Saudita en Atlanta (4-0)

Con este triunfo, "La Roja" recupera el crédito y reafirma su candidatura al título mundialista en Norteamérica 2026.

Lamine Yamal anotó su primer gol en los Mundiales.
Lamine Yamal anotó su primer gol en los Mundiales. | RFEF
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El fútbol muchas veces concede revanchas inmediatas y España no iba a dejar pasar la suya. Tras el amargo e inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en la jornada inaugural, la vigente campeona de Europa saltó al césped del Mercedes-Benz Stadium con mucha hambre y, con una presión asfixiante, no dejó respirar ni por un segundo a Arabia Saudita, a la que le propinó un cómodo 4-0.

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El técnico Luis de la Fuente, en su cumpleaños número 65, recibió el mejor regalo posible: una actuación perfecta que devuelve a España al podio de los grandes favoritos para ganar la Copa del Mundo 2026.

La gran novedad en la pizarra fue la titularidad de Lamine Yamal, quien arrancó para revolucionar el ataque. El joven prodigio de 18 años tardó apenas diez minutos en romper el cerrojo saudí y estrenarse como goleador.

Lejos de conformarse, “La Roja” sentenció el compromiso antes de la primera media hora en una ráfaga implacable liderada por el atacante Mikel Oyarzabal (21’ y 24’), quien se anotó con un doblete. Su actuación casi la corona con un triplete tras un violento zapatazo que se estrelló en el travesaño antes de irse al descanso.

Para el complemento, De la Fuente optó por la cautela y sustituyó en el entretiempo a sus dos principales figuras ofensivas pensando en el desgaste físico y en el último partido de la jornada ante Uruguay: Yamal y Oyarzabal.

No obstante, el cuarto llegaría con un autogol del defensor Hassan Tambakti (49’) luego que la pelota rebotara tras un remate a bocajarro de Cucurella. De ahí España durmió el esférico y ya suma 4 puntos en el Grupo H.

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