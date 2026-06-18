Suiza vs Bosnia y Herzegovina: a qué hora y dónde ver el partido por el Mundial 2026
Sigue aquí el Suiza vs Bosnia por la fecha 2 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo de este lunes por el grupo B.
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El partido Suiza vs Bosnia y Herzegovina por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este jueves 18 de junio en el Sofi Stadium de Los Ángeles, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de América TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro y de los demás de la jornada en La República Deportes.
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Horarios del partido Suiza vs Bosnia
En Perú, el duelo entre Suiza y Bosnia se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Suiza vs Bosnia por el Mundial 2026?
La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de América TV y DSports en Perú.
- Argentina: DSports y Telefe
- Bolivia: Entel TV y Tigo Sports
- Brasil: CazéTV, SporTV y Globo
- Chile: DSports y Chilevisión
- Colombia: DSports, RNC y Caracol TV
- Costa Rica: FOX+
- Ecuador: DSports y Teleamazonas
- México: ViX
- Panamá: Tigo Sports, RPC y TVMax
- Paraguay: Unicanal
- Perú: América TV, América tvGO y DSports
- Uruguay: DSports y AUF TV
- Venezuela: DSports
- Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
- España: DAZN y Movistar+
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¿Dónde ver Suiza vs Bosnia online gratis?
Si deseas ver Suiza vs Bosnia online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports y América tvGO. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y otras incidencias del compromiso.
Posibles alineaciones de Suiza vs Bosnia
Estos son los posibles equipos titulares de Suiza y Bosnia para el compromiso del grupo B.
- Suiza: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Aebischer, Sow, Xhaka, Rodríguez; Vargas, Embolo, Okafor.
- Bosnia: Martin Zlomislic; Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Nihad Mujakic; Kerim-Sam Alajbegovic, Armin Gigovic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic; Samed Bazdar, Jovo Lukic.