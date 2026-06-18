Suiza vs Bosnia y Herzegovina: a qué hora y dónde ver el partido por el Mundial 2026

Suiza y Bosnia se enfrentarán en la fecha 2 del grupo B en el Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

Suiza y Bosnia se enfrentarán en la fecha 2 del grupo B en el Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT

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El partido Suiza vs Bosnia y Herzegovina por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este jueves 18 de junio en el Sofi Stadium de Los Ángeles, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de América TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro y de los demás de la jornada en La República Deportes.

Horarios del partido Suiza vs Bosnia

En Perú, el duelo entre Suiza y Bosnia se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Suiza vs Bosnia por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de América TV y DSports en Perú.

Argentina: DSports y Telefe

Bolivia: Entel TV y Tigo Sports

Brasil: CazéTV, SporTV y Globo

Chile: DSports y Chilevisión

Colombia: DSports, RNC y Caracol TV

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DSports y Teleamazonas

México: ViX

Panamá: Tigo Sports, RPC y TVMax

Paraguay: Unicanal

Perú: América TV, América tvGO y DSports

Uruguay: DSports y AUF TV

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One

España: DAZN y Movistar+

¿Dónde ver Suiza vs Bosnia online gratis?

Si deseas ver Suiza vs Bosnia online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports y América tvGO. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y otras incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Suiza vs Bosnia

Estos son los posibles equipos titulares de Suiza y Bosnia para el compromiso del grupo B.