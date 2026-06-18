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Suiza vs Bosnia y Herzegovina: a qué hora y dónde ver el partido por el Mundial 2026

Sigue aquí el Suiza vs Bosnia por la fecha 2 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el duelo de este lunes por el grupo B.

Suiza y Bosnia se enfrentarán en la fecha 2 del grupo B en el Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
Suiza y Bosnia se enfrentarán en la fecha 2 del grupo B en el Mundial 2026. Foto: Composición LR/ChatGPT
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El partido Suiza vs Bosnia y Herzegovina por la fecha 2 del Mundial 2026 se jugará este jueves 18 de junio en el Sofi Stadium de Los Ángeles, en Estados Unidos. La transmisión del encuentro comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana), y la cobertura televisiva estará a cargo de América TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro y de los demás de la jornada en La República Deportes.

PUEDES VER: Mundial 2026 por América TV: conoce qué partidos irán en señal abierta y a qué hora verlos

lr.pe

Horarios del partido Suiza vs Bosnia

En Perú, el duelo entre Suiza y Bosnia se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Suiza vs Bosnia por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de América TV y DSports en Perú.

  • Argentina: DSports y Telefe
  • Bolivia: Entel TV y Tigo Sports
  • Brasil: CazéTV, SporTV y Globo
  • Chile: DSports y Chilevisión
  • Colombia: DSports, RNC y Caracol TV
  • Costa Rica: FOX+
  • Ecuador: DSports y Teleamazonas
  • México: ViX
  • Panamá: Tigo Sports, RPC y TVMax
  • Paraguay: Unicanal
  • Perú: América TV, América tvGO y DSports
  • Uruguay: DSports y AUF TV
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
  • España: DAZN y Movistar+

PUEDES VER: Mundial 2026: calendario oficial con todos los encuentros de la fase de grupos y eliminatorias

lr.pe

¿Dónde ver Suiza vs Bosnia online gratis?

Si deseas ver Suiza vs Bosnia online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de DSports y América tvGO. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y otras incidencias del compromiso.

Posibles alineaciones de Suiza vs Bosnia

Estos son los posibles equipos titulares de Suiza y Bosnia para el compromiso del grupo B.

  • Suiza: Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Aebischer, Sow, Xhaka, Rodríguez; Vargas, Embolo, Okafor.
  • Bosnia: Martin Zlomislic; Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Nihad Mujakic; Kerim-Sam Alajbegovic, Armin Gigovic, Benjamin Tahirovic, Esmir Bajraktarevic; Samed Bazdar, Jovo Lukic.
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