Partidos de hoy, lunes 15 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga.
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- ¿Qué selecciones juegan mañana en el Mundial 2026? Horarios y canales de tv dónde ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 15 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con el inicio del Mundial 2026 por las señales de canales como DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo, América tvGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Lamine Yamal jugará por primera vez una Copa del Mundo con la selección española. Por otra parte, continúa la primera fecha de la Copa de la Liga de Perú con 2 interesantes duelos.
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Partidos de HOY del Mundial 2026
- España vs Cabo Verde
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
- Bélgica vs Egipto
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América TV, DSports
- Arabia Saudita vs Uruguay
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Irán vs Nueva Zelanda
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de HOY de la Copa de la Liga de Perú
- Llacuabamba vs UTV
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+
- Estudiantil CNI vs Unión Comercio
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+