Partidos de hoy, lunes 15 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 15 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con el inicio del Mundial 2026 por las señales de canales como DSports, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo, América tvGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Lamine Yamal jugará por primera vez una Copa del Mundo con la selección española. Por otra parte, continúa la primera fecha de la Copa de la Liga de Perú con 2 interesantes duelos.

Partidos de HOY del Mundial 2026

España vs Cabo Verde

Hora: 11.00 a. m.

Canal: DSports

Bélgica vs Egipto

Hora: 2.00 p. m.

Canal: América TV, DSports

Arabia Saudita vs Uruguay

Hora: 5.00 p. m.

Canal: DSports

Irán vs Nueva Zelanda

Hora: 8.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de HOY de la Copa de la Liga de Perú

Llacuabamba vs UTV

Hora: 1.00 p. m.

Canal: YouTube Bicolor+