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Qué fue de Tomas Brolin: brilló con Suecia en el Mundial 1994 y hoy vende boquillas de aspiradoras

Tomas Brolin fue una de las grandes figuras de Suecia en el Mundial 1994, destacó en Parma y estuvo entre los mejores futbolistas del mundo. Tras una lesión y su retiro prematuro, encontró una nueva vida como empresario de aspiradoras.

Tomas Brolin se retiro del fútbol luego de jugar en un equipo de la cuarta división de Suecia. Foto: composición LR
Tomas Brolin se retiro del fútbol luego de jugar en un equipo de la cuarta división de Suecia. Foto: composición LR
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Tomas Brolin pasó de ser una de las máximas estrellas de la selección de Suecia y figura del Mundial de Estados Unidos 1994 a dedicarse al mundo empresarial. El exdelantero, recordado por sus goles con el combinado sueco y por su exitoso paso por Parma de Italia, sufrió una lesión que cambió el rumbo de su carrera y lo llevó a reinventarse hasta convertirse en copropietario de una empresa dedicada a la venta de boquillas de aspiradoras.

Brolin también es recordado por los tantos que le anotó a Gales en un amistoso previo al Mundial de Italia 90, cita mundialista donde jugó y marcó la única anotación del cuadro sueco. Sin embargo, no fue color de rosa toda su carrera, ya que una lesión lo alejó de las canchas e hizo que sus sueños se reviertan y empiece un nuevo camino alejado de la profesión que más amaba: jugar al fútbol.

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De brillar en el fútbol a vender boquillas de aspiradoras

Brolin jamás se hubiera imaginado que su carrera de futbolista terminaría a sus 25 años a raíz de una lesión que sufrió cuando se disputaba un partido de clasificación entre Suecia contra Hungría. Este lamentable suceso cambiaría su vida por completo, ya que lo obligó a dejar el fútbol e incursionar en otros oficios que le permitan subsistir económicamente.

En aquel entonces, Brolin pertenecía a las filas del Parma de Italia, equipo que no pudo tenerlo de regreso en buenas condiciones a consecuencia de la magnitud de la lesión. Por esa razón, decidieron venderlo al Leeds, pero su desempeño no fue el esperado: subió de peso y fue blanco de críticas de la prensa por su nivel futbolístico.

Fue tan difícil superar su lesión y recuperar el potencial que poseía que, incluso, hizo las veces de arquero cuando tenía decidido retirarse del fútbol. El último equipo fue uno que participaba en la cuarta división sueca.

Sin embargo, Tomás supo ser resiliente y salir de la adversidad a su manera. Comenzó a hacer negocios y trabajar en diversos rubros; de entre esos tantos, llegó a una firma de aspiradoras donde terminó siendo copropietario. Este oficio le ha permitido viajar, irse de vacaciones y ofrecer las boquillas de aspiradoras en cada lugar que visita. De esta manera, ha podido atraer más clientes estratégicamente.

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