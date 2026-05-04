HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Deportes

Los Chankas vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 13 de la Liga 1 2026

El partido por la jornada 13 del Torneo Apertura entre Los Chankas y Deportivo Garcilaso se disputará en Andahuaylas. Este cotejo es importante para los 'Guerreros' quienes buscan mantenerse en lo más alto del campeonato.

Los Chankas y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el último partido de la fecha 13 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Los Chankas y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el último partido de la fecha 13 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Compartir

Los Chankas vs Deportivo Garcilaso EN VIVO juegan este lunes 4 de mayo, desde la 1.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Municipal Los Chankas, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este encuentro.

El conjunto de Andahuaylas está obligado a ganar si quiere mantenerse en lo más alto de la tabla y no dejarle el camino libre a Alianza Lima. En esta oportunidad, Los Chankas recibirán a Deportivo Garcilaso en el último duelo de la jornada del campeonato. En la fecha pasada, cayeron 4-0 ante ADT en Tarma y ahora buscarán hacer respetar su localía. Por el lado de los cusqueños, vencieron por la mínima a Melgar e irán por su segundo triunfo consecutivo.

PUEDES VER: Escandalosa pelea en la Liga 1: DT de Comerciantes Unidos arremetió contra técnico de Cienciano y policías intervinieron

lr.pe

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Deportivo Garcilaso?

Los equipos de Los Chankas y Deportivo Garcilaso se verán las caras por la fecha 13 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará este lunes 4 de mayo desde la 1.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 12.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Los Chankas vs Deportivo Garcilaso?

El partido Los Chankas vs Deportivo Garcilaso, por la jornada 13 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Los Chankas vs Deportivo Garcilaso

  • Los Chankas: Camacho; Takeuchi, Rizzo, Pimienta, Gonzáles, Quintana; Palomino, Quiroz, Sánchez; Torres y Quintero.
  • Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Canales, Gómez, Benincasa, Núñez; Moreno; Sandoval, Ramos, González, Da Silva y Olivares.

PUEDES VER: Natalia Málaga le responde a Vivian Baella por cuestionar su estilo de entrenamiento: “El alto rendimiento no es para agradar”

lr.pe

¿Cómo ver Los Chankas vs Deportivo Garcilaso por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o acceder mediante Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

Pronóstico de Los Chankas vs Deportivo Garcilaso

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Los Chankas sobre Deportivo Garcilaso.

  • Betsson: gana Los Chankas (1,85), empate (3,45), gana Deportivo Garcilaso (4,15)
  • Betano: gana Los Chankas (1,80), empate (3,55), gana Deportivo Garcilaso (4,50)
  • Bet365: gana Los Chankas (1,83), empate (3,30), gana Deportivo Garcilaso (4,10)
  • 1XBet: gana Los Chankas (1,83), empate (3,44), gana Deportivo Garcilaso (4,24)
  • Coolbet: gana Los Chankas (1,90), empate (3,35), gana Deportivo Garcilaso (4,08)
  • Doradobet: gana Los Chankas (1,90), empate (3,60), gana Deportivo Garcilaso (4,25).

¿En qué estadio juegan Los Chankas vs Deportivo Garcilaso?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Municipal Los Chankas. Este escenario tiene capacidad para 10.000 espectadores.

Últimos partidos de Los Chankas

El conjunto de Andahuaylas cumple una gran temporada. Hasta el momento, solo ha perdido un encuentro en el campeonato local.

  • ADT 4-0 Los Chankas | 27.04.26
  • Los Chankas 1-0 Cienciano | 23.04.26
  • Los Chankas 2-0 Atlético Grau | 17.04.26
  • FC Cajamarca 0-1 Los Chankas | 6.04.26
  • Los Chankas 3-2 Sporting Cristal | 21.03.26.

Últimos partidos de Deportivo Garcilaso

Los cusqueños han sido irregulares en lo que va del Torneo Apertura.

  • Deportivo Garcilaso 1-0 Melgar | 27.04.26
  • Universitario 4-1 Deportivo Garcilaso | 22.04.26
  • Sport Huancayo 2-1 Deportivo Garcilaso | 18.04.26
  • Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys | 4.04.26
  • Grau 0-0 Deportivo Garcilaso | 22.03.26.
Notas relacionadas
Escandalosa pelea en la Liga 1: DT de Comerciantes Unidos arremetió contra técnico de Cienciano y policías intervinieron

Escandalosa pelea en la Liga 1: DT de Comerciantes Unidos arremetió contra técnico de Cienciano y policías intervinieron

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: posiciones, partidos y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: posiciones, partidos y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura

LEER MÁS
¿Qué partidos le faltan a Alianza Lima y Los Chankas para definir al campeón del Torneo Apertura 2026?

¿Qué partidos le faltan a Alianza Lima y Los Chankas para definir al campeón del Torneo Apertura 2026?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Alianza Lima es tricampeón! Blanquiazules vencieron 3-2 a San Martín en la final y logaron el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡Alianza Lima es tricampeón! Blanquiazules vencieron 3-2 a San Martín en la final y logaron el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Universitario deja en claro su postura sobre fichaje de Aixa Vigil: "No es una jugadora de mil soles"

Universitario deja en claro su postura sobre fichaje de Aixa Vigil: "No es una jugadora de mil soles"

LEER MÁS
Alianza Lima y el impresionante premio que ganó tras consagrarse tricampeón de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y el impresionante premio que ganó tras consagrarse tricampeón de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Bayern Múnich - PSG: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo de vuelta por semifinales de la Champions League

Bayern Múnich - PSG: fecha, hora y canal de TV para ver el partidazo de vuelta por semifinales de la Champions League

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025