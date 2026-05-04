Los Chankas vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 13 de la Liga 1 2026

Los Chankas y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el último partido de la fecha 13 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

Los Chankas y Deportivo Garcilaso se enfrentan en el último partido de la fecha 13 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

Los Chankas vs Deportivo Garcilaso EN VIVO juegan este lunes 4 de mayo, desde la 1.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Municipal Los Chankas, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este encuentro.

El conjunto de Andahuaylas está obligado a ganar si quiere mantenerse en lo más alto de la tabla y no dejarle el camino libre a Alianza Lima. En esta oportunidad, Los Chankas recibirán a Deportivo Garcilaso en el último duelo de la jornada del campeonato. En la fecha pasada, cayeron 4-0 ante ADT en Tarma y ahora buscarán hacer respetar su localía. Por el lado de los cusqueños, vencieron por la mínima a Melgar e irán por su segundo triunfo consecutivo.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Deportivo Garcilaso?

Los equipos de Los Chankas y Deportivo Garcilaso se verán las caras por la fecha 13 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará este lunes 4 de mayo desde la 1.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 12.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Los Chankas vs Deportivo Garcilaso?

El partido Los Chankas vs Deportivo Garcilaso, por la jornada 13 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Los Chankas vs Deportivo Garcilaso

Los Chankas: Camacho; Takeuchi, Rizzo, Pimienta, Gonzáles, Quintana; Palomino, Quiroz, Sánchez; Torres y Quintero.

Camacho; Takeuchi, Rizzo, Pimienta, Gonzáles, Quintana; Palomino, Quiroz, Sánchez; Torres y Quintero. Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Canales, Gómez, Benincasa, Núñez; Moreno; Sandoval, Ramos, González, Da Silva y Olivares.

¿Cómo ver Los Chankas vs Deportivo Garcilaso por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o acceder mediante Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

Pronóstico de Los Chankas vs Deportivo Garcilaso

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Los Chankas sobre Deportivo Garcilaso.

Betsson: gana Los Chankas (1,85), empate (3,45), gana Deportivo Garcilaso (4,15)

Betano: gana Los Chankas (1,80), empate (3,55), gana Deportivo Garcilaso (4,50)

Bet365: gana Los Chankas (1,83), empate (3,30), gana Deportivo Garcilaso (4,10)

1XBet: gana Los Chankas (1,83), empate (3,44), gana Deportivo Garcilaso (4,24)

Coolbet: gana Los Chankas (1,90), empate (3,35), gana Deportivo Garcilaso (4,08)

Doradobet: gana Los Chankas (1,90), empate (3,60), gana Deportivo Garcilaso (4,25).

¿En qué estadio juegan Los Chankas vs Deportivo Garcilaso?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Municipal Los Chankas. Este escenario tiene capacidad para 10.000 espectadores.

Últimos partidos de Los Chankas

El conjunto de Andahuaylas cumple una gran temporada. Hasta el momento, solo ha perdido un encuentro en el campeonato local.

ADT 4 -0 Los Chankas | 27.04.26

-0 Los Chankas | 27.04.26 Los Chankas 1 -0 Cienciano | 23.04.26

-0 Cienciano | 23.04.26 Los Chankas 2 -0 Atlético Grau | 17.04.26

-0 Atlético Grau | 17.04.26 FC Cajamarca 0- 1 Los Chankas | 6.04.26

| 6.04.26 Los Chankas 3-2 Sporting Cristal | 21.03.26.

Últimos partidos de Deportivo Garcilaso

Los cusqueños han sido irregulares en lo que va del Torneo Apertura.