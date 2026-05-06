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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 6 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la última semifinal de la Champions League.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 6 de mayo. Foto: composición LR/AFP/Cusco FC
Programación de los partidos de hoy, miércoles 6 de mayo. Foto: composición LR/AFP/Cusco FC
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 6 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Champions League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Bayern Múnich y PSG se preparan para regalarnos otro partido de antología y definir al segundo finalista de la Champions League. Por otra parte, los clubes peruanos tendrán participación en Libertadores y Sudamericana.

PUEDES VER: Flavia Montes será uno de los refuerzos de Alianza Lima: los primeros fichajes para lograr el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley

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Partidos de la Champions League HOY

Partidos de HOY en la Copa Libertadores

  • Cusco FC vs Estudiantes
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • La Guaira vs Bolívar
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney Plus
  • Santa Fe vs Corinthians
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Independiente Rivadavia vs Fluminense
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 6, Disney Plus
  • Deportes Tolima vs Nacional
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Universidad Católica vs Cruzeiro
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney Plus.

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

  • Audax Italiano vs Vasco da Gama
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Montevideo City Torque vs Palestino
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Barracas Central vs Olimpia
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney Plus
  • Macará vs Tigre
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Botafogo vs Racing
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 3, Disney Plus
  • Alianza Atlético vs América de Cali
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DSports, DGo.
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