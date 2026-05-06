Partidos de hoy, miércoles 6 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 6 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Champions League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Bayern Múnich y PSG se preparan para regalarnos otro partido de antología y definir al segundo finalista de la Champions League. Por otra parte, los clubes peruanos tendrán participación en Libertadores y Sudamericana.

Partidos de la Champions League HOY

Bayern Múnich vs PSG EN VIVO

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de HOY en la Copa Libertadores

Cusco FC vs Estudiantes

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

La Guaira vs Bolívar

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 5, Disney Plus

Santa Fe vs Corinthians

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Independiente Rivadavia vs Fluminense

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN 6, Disney Plus

Deportes Tolima vs Nacional

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Universidad Católica vs Cruzeiro

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN 5, Disney Plus.

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana