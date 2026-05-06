Partidos de hoy, miércoles 6 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la última semifinal de la Champions League.
- Flavia Montes será uno de los refuerzos de Alianza Lima: los primeros fichajes para lograr el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley
- Cenaida Uribe anunció salidas en el equipo de vóley de Alianza Lima: Facundo Morando y Maeva Orlé no continuarán tras el tricampeonato
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 6 de mayo del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) y Europa (Champions League) por las señales de canales como DSports, ESPN o desde servicios de streaming (DGo, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Bayern Múnich y PSG se preparan para regalarnos otro partido de antología y definir al segundo finalista de la Champions League. Por otra parte, los clubes peruanos tendrán participación en Libertadores y Sudamericana.
PUEDES VER: Flavia Montes será uno de los refuerzos de Alianza Lima: los primeros fichajes para lograr el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley
Partidos de la Champions League HOY
- Bayern Múnich vs PSG EN VIVO
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de HOY en la Copa Libertadores
- Cusco FC vs Estudiantes
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- La Guaira vs Bolívar
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Santa Fe vs Corinthians
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Independiente Rivadavia vs Fluminense
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 6, Disney Plus
- Deportes Tolima vs Nacional
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Universidad Católica vs Cruzeiro
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus.
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Audax Italiano vs Vasco da Gama
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Montevideo City Torque vs Palestino
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Barracas Central vs Olimpia
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Macará vs Tigre
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Botafogo vs Racing
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 3, Disney Plus
- Alianza Atlético vs América de Cali
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DSports, DGo.