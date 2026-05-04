Partidos de hoy, lunes 4 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo y con el cierre de la fecha 13 en el Torneo Apertura 2026.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy lunes 4 de mayo de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de los mejores campeonatos del mundo como LaLiga, Premier League y Serie A. En Perú, habrá acción en la Liga 1 y en la Liga 2. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
En el Torneo Apertura, Los Chankas y Deportivo Garcilaso cierran la jornada 13 con un partidazo. El conjunto de Andahuaylas busca mantenerse en lo más alto y para ello deberá vencer a los cusqueños. En LaLiga, Sevilla recibe a Real Sociedad con la obligación de ganar para salir de la zona de descenso. Everton y Manchester City protagonizan el partido más atractivo de hoy en la Premier League.
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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Los Chankas vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de LaLiga de España HOY
- Sevilla vs Real Sociedad
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Chelsea vs Nottingham Forest
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Everton vs Manchester City
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Cremonese vs Lazio
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Roma vs Fiorentina
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Portugal HOY
- Sporting vs Vitória
- Hora: 2.15 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Partidos de la Liga de Argentina HOY
- Gimnasia Mendoza vs Defensa y Justicia
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Vélez Sarsfield vs Newell’s
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: ViX
- Estudiantes R.C. vs Instituto
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Alianza Huánuco vs Santos
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Bicolor+ / YouTube