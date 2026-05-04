¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy lunes 4 de mayo de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de los mejores campeonatos del mundo como LaLiga, Premier League y Serie A. En Perú, habrá acción en la Liga 1 y en la Liga 2. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el Torneo Apertura, Los Chankas y Deportivo Garcilaso cierran la jornada 13 con un partidazo. El conjunto de Andahuaylas busca mantenerse en lo más alto y para ello deberá vencer a los cusqueños. En LaLiga, Sevilla recibe a Real Sociedad con la obligación de ganar para salir de la zona de descenso. Everton y Manchester City protagonizan el partido más atractivo de hoy en la Premier League.

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Los Chankas vs Deportivo Garcilaso

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

Sevilla vs Real Sociedad

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Chelsea vs Nottingham Forest

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Everton vs Manchester City

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Cremonese vs Lazio

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Roma vs Fiorentina

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

Sporting vs Vitória

Hora: 2.15 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Liga de Argentina HOY

Gimnasia Mendoza vs Defensa y Justicia

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Vélez Sarsfield vs Newell’s

Hora: 5.15 p. m.

Canal: ViX

Estudiantes R.C. vs Instituto

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY