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Partidos de hoy, lunes 4 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo y con el cierre de la fecha 13 en el Torneo Apertura 2026.

Los Chankas, Sevilla y Manchester City juegan hoy lunes 4 de mayo en sus respectivas competencias. Foto: Liga 1/Premier League/LaLiga/composición LR
Los Chankas, Sevilla y Manchester City juegan hoy lunes 4 de mayo en sus respectivas competencias. Foto: Liga 1/Premier League/LaLiga/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy lunes 4 de mayo de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de los mejores campeonatos del mundo como LaLiga, Premier League y Serie A. En Perú, habrá acción en la Liga 1 y en la Liga 2. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el Torneo Apertura, Los Chankas y Deportivo Garcilaso cierran la jornada 13 con un partidazo. El conjunto de Andahuaylas busca mantenerse en lo más alto y para ello deberá vencer a los cusqueños. En LaLiga, Sevilla recibe a Real Sociedad con la obligación de ganar para salir de la zona de descenso. Everton y Manchester City protagonizan el partido más atractivo de hoy en la Premier League.

PUEDES VER: Alianza Lima y el impresionante premio que ganó tras consagrarse tricampeón de la Liga Peruana de Vóley

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Los Chankas vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Sevilla vs Real Sociedad
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Chelsea vs Nottingham Forest
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Everton vs Manchester City
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Cremonese vs Lazio
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Roma vs Fiorentina
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Sporting vs Vitória
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Liga de Argentina HOY

  • Gimnasia Mendoza vs Defensa y Justicia
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Vélez Sarsfield vs Newell’s
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: ViX
  • Estudiantes R.C. vs Instituto
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • Alianza Huánuco vs Santos
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+ / YouTube
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