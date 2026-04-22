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Real Madrid - Real Betis: fecha y hora del partido por la jornada 32 de LaLiga de España

El Real Madrid visitará al Real Betis en el Estadio La Cartuja por el campeonato español. Los madrileños están a la expectativa de obtener un resultado para continuar en la lucha por LaLiga.

Real Madrid y Real Betis se enfrentan por LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR
Real Madrid y Real Betis se enfrentan por LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR

Este viernes 24 de abril, Real Madrid enfrentará a Real Betis por la fecha 32 de LaLiga 2025-26. El conjunto madrileño no renuncia al campeonato y para eso necesita seguir sumando triunfos. 'La Casa Blanca' gana pero no convence y ahora tendrá que visitar al conjunto verdiblanco, quien busca clasificar a la próxima edición de Champions League.

En su último partido por el campeonato español, los madrileños vencieron por lo justo 2-1 al Alavés en un duelo disputado en el Santiago Bernabéu. En cuanto a Real Betis, rompió una mala racha de resultados en LaLiga tras ganarle por 3-2 a Girona jugando en calidad de visita.

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¿Cuándo juega Real Madrid - Real Betis?

El partido entre Real Madrid - Real Betis, por la fecha 33 de LaLiga, se disputará este viernes 24 de abril.

¿A qué hora juega Real Madrid - Real Betis?

En territorio peruano, el compromiso entre Real Madrid - Real Betis, por la fecha 32 de LaLiga española, empezará a las 2.00 p. m. Esta es la guía de horarios de cada país para tener en cuenta.

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.

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¿Dónde ver Real Madrid - Real Betis por LaLiga de España?

La transmisión por TV del Real Madrid - Real Betis se podrá ver a través de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, estará disponible vía streaming por la aplicación DGO.

¿Cómo llega Real Madrid contra Real Betis?

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se mantiene en el segundo lugar de la tabla, esperando un traspié de Barcelona para tentar el liderato del campeonato. Para este cotejo, Eder Militao, Thibaut Courtois, Raúl Asencio y Rodrygo no serán tomados en cuenta debido a que siguen inactivos por lesión.

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