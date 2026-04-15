Partidos de hoy, miércoles 15 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga 1 y el cierre de los cuartos de final de la Champions League.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Sudamericana, Copa Libertadores) y Europa (Champions League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Todas las miradas estarán puestas en el partidazo entre Real Madrid y Bayern Múnich por el pase a semifinales de la Champions League. Por otra parte, el peruano André Carrillo verá acción en la segunda jornada de la Conmebol Libertadores.
Partidos de la Champions League HOY
- Bayern Múnich vs Real Madrid
- Hora: 2.00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Arsenal vs Sporting Lisboa
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
Partidos de la Liga 1 HOY
- UTC vs Sport Huancayo
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de HOY en la Copa Libertadores
- Cruzeiro vs U. Católica de Chile
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Libertad vs Rosario Central
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Corinthians vs Santa Fe
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Fluminense vs Independiente Rivadavia
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 7, Disney Plus
- Independiente del Valle vs UCV
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: ESPN 6, Disney Plus
Partidos de HOY en la Copa Sudamericana
- Racing vs Botafogo
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Caracas vs Independiente Petrolero
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 3, Disney Plus
- Olimpia vs Barracas Central
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: ESPN 3, Disney Plus
- River Plate vs Carabobo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney Plus
- Millonarios vs Boston River
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DSports
- América de Cali vs Alianza Atlético
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de HOY en la Pro League de Arabia Saudita
- Al Nassr vs Al Ettifaq
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Somos FOX YouTube