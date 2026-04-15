Resultados ONPE en vivo: López Aliaga, Nieto y Sánchez | Epicentro Electoral - Réplica

Partidos de hoy, miércoles 15 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga 1 y el cierre de los cuartos de final de la Champions League.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 15 de abril. Foto: composición LR/AFP/Corinthians

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Copa Sudamericana, Copa Libertadores) y Europa (Champions League) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Todas las miradas estarán puestas en el partidazo entre Real Madrid y Bayern Múnich por el pase a semifinales de la Champions League. Por otra parte, el peruano André Carrillo verá acción en la segunda jornada de la Conmebol Libertadores.

PUEDES VER: Marcelo Martins arremetió contra DT de Bolivia tras anotar doblete: "No fuimos al Mundial por culpa de Villegas"

Partidos de la Champions League HOY

Partidos de la Liga 1 HOY

  • UTC vs Sport Huancayo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de HOY en la Copa Libertadores

  • Cruzeiro vs U. Católica de Chile
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2, Disney Plus
  • Libertad vs Rosario Central
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Corinthians vs Santa Fe
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Fluminense vs Independiente Rivadavia
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN 7, Disney Plus
  • Independiente del Valle vs UCV
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: ESPN 6, Disney Plus

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

  • Racing vs Botafogo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Caracas vs Independiente Petrolero
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 3, Disney Plus
  • Olimpia vs Barracas Central
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN 3, Disney Plus
  • River Plate vs Carabobo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney Plus
  • Millonarios vs Boston River
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • América de Cali vs Alianza Atlético
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de HOY en la Pro League de Arabia Saudita

  • Al Nassr vs Al Ettifaq
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Somos FOX YouTube
Notas relacionadas
Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Apertura

Clasificados a semifinales de Champions League 2026: cruces y resultados de la vuelta de cuartos de final

Sporting Cristal vs Palmeiras: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Universitario cayó 2-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental y sigue sin ganar en la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima regresa a la punta de la Liga 1: íntimos ganaron de visita 1-0 ante ADT Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura

Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO: pronóstico, hora y canal de TV para ver partido de vuelta de Champions League

Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO: pronóstico, hora y canal de TV para ver partido de vuelta de Champions League

Sporting Cristal vs Palmeiras: fecha, hora y canal del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados y partidos de la fecha 2

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Ernesto de la Jara: “El Tribunal Constitucional da sentencias que son aberrantes”

Harvey Colchado, Norma Yarrow e Indira Huilca son los tres candidatos a diputados más votados, al 68% de actas contabilizadas

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez pasa al segundo lugar y disputa voto a voto con López Aliaga

