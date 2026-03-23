Santiago Castrillón compartió entrenamientos con el primer equipo de Millonarios en la temporada. Foto: Millonarios FC

Santiago Castrillón compartió entrenamientos con el primer equipo de Millonarios en la temporada. Foto: Millonarios FC

Millonarios de Colombia recibió un duro golpe en las últimas horas. La institución cafetera anunció el fallecimiento del talentoso volante Santiago Castrillón, quien colapsó durante un partido de su equipo frente a Independiente Sante Fe por el Torneo Nacional Sub-20.

El conjunto comandado por Fabian Bustos se despidió del futbolista de 18 años con un sentido comunicado publicado en su página web.

Millonarios confirma muerte de Santiago Castrillón

El club colombiano indicó que el juvenil fue trasladado a un centro médico especializado el mismo sábado 21 de marzo; sin embargo, el jugador no logró recuperarse.

“A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza”, fueron la sentidas palabras del elenco embajador.

Mensaje de Millonarios tras el fallecimiento de Santiago Castrillón. Foto: FC Millonarios

“Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, agregaron.

Sentido mensaje de Radamel Falcao

Radamel Facao García, capitán del primer equipo de Millonarios, se pronunció a través de sus redes sociales. El histórico goleador de la selección le dedicó un sentido mensaje a los familiares de la joven promesa del club.

“Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre”, escribió en su cuenta de Twitter.