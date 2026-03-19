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Universitario - Regatas: día, hora y canal TV del partido de vuelta por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Luego de imponerse en la ida, las Pumas quieren liquidar la serie de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Revisa todo sobre la revancha entre Universitario - Regatas.

Universitario quiere evitar un extra-game ante Regatas por la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
Universitario quiere evitar un extra-game ante Regatas por la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Universitario de Deportes va por el boleto a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025. Las dirigidas por Francisco Hervás buscarán un nuevo triunfo frente a las chorrillanas para evitar el extra-game y, por ende, asegurar su presencia entre los cuatro mejores del torneo.

Las Pumas viene de imponerse en la ida con un contundente 3-1 (25-17, 25-17, 17-25 y 25-17). De lograr una victoria en la revancha, tendrán que esperar el resultado de la serie entre San Martín y Circolo para conocer a su siguiente rival.

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¿Cuándo juega Universitario - Regatas la vuelta?

El partido de vuelta entre Universitario y Regatas, por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se jugará este sábado 21 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora es el partido de Universitario contra Regatas?

En todo el territorio peruano, esta nueva edición del Universitario de Deportes contra Regatas Lima se podrá seguir a partir de las 7.00 p. m. Será el último duelo del día.

¿En qué canal ver Universitario versus Regatas?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Esta popular casa televisora también tiene los derechos del resto de encuentros en la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

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Partidos de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley

La vuelta de los cuartos de final se jugarán entre el sábado 21 y el domingo 22 de marzo. Universitario, Géminis, San Martín y Alianza Lima ganaron en la ida y parten con ventaja.

Sábado 21 de marzo

- Circolo vs San Martín / 5.00 p. m.

- Regatas Lima vs Universitario / 7.00 p. m.

Domingo 22 de marzo

- Géminis vs Atenea / 3.15 p. m.

- Deportivo Soan vs Alianza Lima / 5.00 p. m.

Partidos de vuelta por cuartos de final. Foto: Liga Peruana de Vóley

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