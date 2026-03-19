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Tai Loy lanza el álbum Panini del Mundial 2026: “el más grande de la historia”

La nueva colección contará con más figuras y páginas. Por primera vez, el Perú recibirá una versión dorada de tapa dura, considerada una edición ultralimitada.

La edición del Mundial 2026 contará con 980 figuras y 112 páginas.
La edición del Mundial 2026 contará con 980 figuras y 112 páginas. | Foto: Carlos Felix / URPI -LR

El lanzamiento del álbum oficial del Mundial 2026 marca un punto de quiebre en el mercado del coleccionismo en el Perú. Así lo señaló el gerente general de Tai Loy, Óscar Pizarro, quien destacó que esta edición no solo amplía su contenido, sino que introduce por primera vez en el país una versión exclusiva de alto valor para coleccionistas.

Una edición más grande y con mayor contenido teniendo como principales cambios el tamaño de esta nueva entrega de Panini. “Este será el álbum más grande jamás fabricado”, afirmó Pizarro.

PUEDES VER: Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

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La edición del Mundial 2026 contará con 980 figuras y 112 páginas, en línea con el nuevo formato del torneo, que incluirá más selecciones. Además, se modificó el contenido de los sobres: “El sobre que tradicionalmente contenía 5 figuras, traerá 7 figuras”.

Según explicó, este ajuste busca mantener la dinámica de compra habitual. “El hincha necesita la misma cantidad de sobres para llenar el álbum”, precisó.

El gran diferencial, llega el álbum dorado al Perú

La principal novedad del lanzamiento es la llegada de una edición inédita en el mercado local, 'por primera vez tendremos en el Perú el álbum dorado tapa dura', anunció.

Se trata de una versión ultralimitada, dirigida a coleccionistas. Pizarro detalló su nivel de exclusividad: “Solo el 10 % de los álbumes de tapa dura serán dorados”.

Esto posiciona al Perú dentro de una estrategia global de ediciones prémium, elevando el valor simbólico del producto.

Expectativa por la aparición de la selección peruana

Otra de las innovaciones es la incorporación de contenido vinculado al proceso de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, lo que abre la expectativa sobre la presencia de la selección peruana dentro del álbum.

La preventa se inicia el 1 de abril en Cuponidad, mientras que la inclusión de la selección peruana genera alta expectativa entre los fanáticos del fútbol.

La preventa se inicia el 1 de abril en Cuponidad, mientras que la inclusión de la selección peruana genera alta expectativa entre los fanáticos del fútbol.

Alta demanda y lanzamiento

Desde el enfoque comercial, Pizarro reafirmó que el álbum Panini mantiene una fuerte demanda en el país, “siempre ha sido un fenómeno sin precedentes”, sostuvo.

En esa línea, adelantó una proyección de alta acogida, expresó que “estamos previendo cantidades muy importantes”.

Como parte de la estrategia de lanzamiento, se anunció que la preventa iniciará el 1 de abril vía Cuponidad, con una actualización del álbum prevista tras el repechaje en la tercera semana del mismo mes.

Un producto que trasciende generaciones

Finalmente, el gerente general destacó el valor emocional que acompaña este tipo de lanzamientos: “El mundial no es solo fútbol. Es memoria, es emoción, es familia”.

Con esta nueva edición, Tai Loy apuesta por consolidar el álbum Panini como un símbolo que une generaciones, ahora con una propuesta más amplia y una edición exclusiva que marca un antes y un después en el coleccionismo en el Perú.

El diario Líbero, medio del Grupo La República, es distribuidor oficial del álbum Panini de la Copa Mundial 2026, el cual podrá adquirir mediante Cuponidad.

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