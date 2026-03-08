HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Deportes

Prensa brasileña repudió el presunto acto de racismo en contra de Cristiano Da Silva en partido de Sporting Cristal: "¡Ya basta!"

Los medios de comunicación brasileños se manifestaron luego del aparente acto de racismo en partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético.

Prensa brasileña repudió el presunto acto de racismo en contra de Cristiano Da Silva. Foto: Liga 1
Prensa brasileña repudió el presunto acto de racismo en contra de Cristiano Da Silva. Foto: Liga 1

El reciente hecho en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético dio a conocerse fuera del país. La denuncia por parte del brasileño Cristiano Da Silva acerca de un caso de discriminación hacia él, hizo que los medios de comunicación de su país se pronuncien sobre este caso.

La prensa brasileña mostró su rechazo por lo ocurrido en el partido por la Liga 1 2026. "¡Ya basta! ¡Basta! ¡El brasileño Cris Silva, ex Fluminense y actualmente en Sporting Cristal, acusó al delantero argentino Franco Coronel, de Alianza Atlético, de racismo!", mencionó TNT Sports Brasil a través de sus redes sociales.

larepublica.pe

PUEDES VER: Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones previo a evento religioso de 2 días

lr.pe

Prensa brasileña repudió el presunto acto de racismo en contra de Cristiano Da Silva en partido de Sporting Cristal

La cadena internacional también mencionó que Sporting Cristal tomó cartas en el asunto solicitando que se investigue lo ocurrido en el partido. “¡Incluso el Cristal emitió una nota oficial en defensa del lateral y pidió una INVESTIGACIÓN por parte de la federación local!”, indicó el medio de comunicación.

De igual forma, el medio 'Globo Esporte' detalló que lo acontecido entre el brasileño y el argentino llevó a que se realice el del protocolo anti racismo. “Jugador brasileño de Sporting Cristal acusa a rival argentino de racismo en el Campeonato Peruano”, indicó en su portal web.

PUEDES VER: Jugadores de Sport Huancayo se pelearon por penal de último minuto: pateador falló y perdieron

lr.pe

¿Cuándo será el siguiente partido de Sporting Cristal?

El cuadro rimense deberá jugar la vuelta de la fase 3 en la Copa Libertadores ante Carabobo. Este encuentro se disputará el próximo miércoles 11 de marzo a las 5.00 p. m. En cuanto a torneo local, recibirán al Sport Boys por la fecha 7 de la Liga 1 2026.

Notas relacionadas
DT de Alianza Atlético al ser consultado por Franco Coronel tras presunto acto de racismo: "Él prefiere no hablar"

DT de Alianza Atlético al ser consultado por Franco Coronel tras presunto acto de racismo: "Él prefiere no hablar"

LEER MÁS
Ministerio de Cultura se pronuncia tras posible caso de racismo en Sporting Cristal vs Alianza Atlético: "Enérgico rechazo"

Ministerio de Cultura se pronuncia tras posible caso de racismo en Sporting Cristal vs Alianza Atlético: "Enérgico rechazo"

LEER MÁS
[DSports, En Vivo] Ver Sporting Cristal vs Olimpia HOY por la Copa Libertadores sub-20

[DSports, En Vivo] Ver Sporting Cristal vs Olimpia HOY por la Copa Libertadores sub-20

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Franco Torres!

Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Franco Torres!

LEER MÁS
DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

LEER MÁS
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la última fecha de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la última fecha de la segunda etapa

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Franco Torres!

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026: clasificados, partidos confirmados y cuándo empieza la fase final

Ecuador paraliza su principal refinería de crudo tras declaratoria de emergencia

Deportes

Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Franco Torres!

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026: clasificados, partidos confirmados y cuándo empieza la fase final

Partidos de hoy, domingo 8 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Balcázar designa a exministro de José Jerí como miembro de Consejo Directivo de Proinversión

La triangulación de un predio de US$201 mil de Joaquín Ramírez persigue a Keiko Fujimori

Gobierno autoriza compra directa de 24 cazas bajo la modalidad de “secreto militar”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025