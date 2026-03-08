Prensa brasileña repudió el presunto acto de racismo en contra de Cristiano Da Silva en partido de Sporting Cristal: "¡Ya basta!"
Los medios de comunicación brasileños se manifestaron luego del aparente acto de racismo en partido Sporting Cristal vs Alianza Atlético.
El reciente hecho en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético dio a conocerse fuera del país. La denuncia por parte del brasileño Cristiano Da Silva acerca de un caso de discriminación hacia él, hizo que los medios de comunicación de su país se pronuncien sobre este caso.
La prensa brasileña mostró su rechazo por lo ocurrido en el partido por la Liga 1 2026. "¡Ya basta! ¡Basta! ¡El brasileño Cris Silva, ex Fluminense y actualmente en Sporting Cristal, acusó al delantero argentino Franco Coronel, de Alianza Atlético, de racismo!", mencionó TNT Sports Brasil a través de sus redes sociales.
La cadena internacional también mencionó que Sporting Cristal tomó cartas en el asunto solicitando que se investigue lo ocurrido en el partido. “¡Incluso el Cristal emitió una nota oficial en defensa del lateral y pidió una INVESTIGACIÓN por parte de la federación local!”, indicó el medio de comunicación.
De igual forma, el medio 'Globo Esporte' detalló que lo acontecido entre el brasileño y el argentino llevó a que se realice el del protocolo anti racismo. “Jugador brasileño de Sporting Cristal acusa a rival argentino de racismo en el Campeonato Peruano”, indicó en su portal web.
¿Cuándo será el siguiente partido de Sporting Cristal?
El cuadro rimense deberá jugar la vuelta de la fase 3 en la Copa Libertadores ante Carabobo. Este encuentro se disputará el próximo miércoles 11 de marzo a las 5.00 p. m. En cuanto a torneo local, recibirán al Sport Boys por la fecha 7 de la Liga 1 2026.