Cristiano Da Silva es uno de los 4 futbolistas brasileños que tiene el club rimense. Foto: Sporting Cristal

Un día después del presunto acto de racismo del que fue víctima, el lateral Cristiano Da Silva se pronunció a través de sus redes sociales para pedir acciones concretas ante los hechos ocurridos. Desde su cuenta de Instagram, el jugador de Sporting Cristal afirmó que la situación vivida en el estadio Alberto Gallardo fue "muy difícil" para él.

"Ayer pasé por una situación muy difícil que no se la deseo a nadie. Todo lo que pido son acciones. No solo hablar y discursos", publicó el brasileño este domingo en una historia de la referida red social.

¿Qué dijo Sporting Cristal tras el presunto acto racista contra Cristiano?

A través de un comunicado oficial, el club rimense rechazó enérgicamente el accionar de Franco Coronel, futbolista señalado como el autor de los supuestos insultos racistas hacia Da Silva. La escuadra bajopontina exigió además una rápida investigación del incidente y le expresó respaldo total a su jugador.

Poco después, la cuenta oficial de la Liga 1 anunció que su Comisión Disciplinaria evaluará el caso para determinar las sanciones correspondientes. De igual forma, el Ministerio de Cultura señaló que hará un seguimiento de las investigaciones y los castigos que se impongan.

¿Qué pasó con Cristiano Da Silva?

Según mostraron las cámaras del canal que transmitió el partido por TV, en los últimos minutos del encuentro Cristiano Da Silva y Franco Coronel sostuvieron un intercambio de palabras, en la cual se habría producido el comentario discminatorio. Pese a la protestas de los jugadores de Cristal, el encuentro continuó con normalidad hasta el tercer gol rimense, momento en que se desató un conato de bronca.

Para calmar la situación que comenzaba a desbordarse, el árbitro Daniel Ureta activó el protocolo antirracismo, aunque solo expulsó al DT de Alianza Atlético y le mostró tarjeta amarilla a Martín Távara. Al final del duelo, otra cámara captó cómo Cristiano encaró a Coronel de camino a los vestuarios.